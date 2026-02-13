(VIDEO) Congresista republicano vuelve a atacar a Bad Bunny por show en el Super Bowl: “La cultura de EE.UU. NO es la cultura latina”

NUEVA YORK – Andy Ogles, representante republicano de Tennessee, volvió a arremeter contra el reguetonero puertorriqueño Bad Bunny y su espectáculo en el medio tiempo del Super Bowl con un video en el que afirma que “la cultura estadounidense NO es la cultura latina”.

“La cultura estadounidense NO es la cultura latina. Quieren reemplazar nuestra memoria cultural, convertirnos en un tercer mundo y destruirnos; no se lo permitiré”, añadió como comentario a las imágenes compartidas en la red social X este jueves.

American culture is NOT Latin culture. They want to replace our cultural memories, make us third world, and destroy us; I will not let them.



America first. pic.twitter.com/uG1qM6WGGM — Rep. Andy Ogles (@RepOgles) February 12, 2026

“Estados Unidos primero”, añade el congresista quien le pidió a un comité de la Cámara de Representantes que investigue la presentación del boricua en el máximo evento de la NFL (National Football League).

La publicación del congresista inicia con imágenes de la presentación en el momento en que Bad Bunny menciona a los países de América.

“El se hace llamar Bad Bunny. A mí me gusta llamarlo ‘Raunchy Rabbit’ (Conejo Lascivo), porque en lugar de conseguir a Estados Unidos, lo que tuvimos fueron líricas vulgares, actos sexuales en cámara”, indica Ogles mientras muestra fotos de Bad Bunny “perreando” con una de las bailarinas.

“El comisionado de la NFL debe ser despedido. Esto no es América, esto es América Latina del tercer mundo. Yo quiero hacer a EE.UU. grande de nuevo. El presidente (Donald) Trump quiere hacer a EE.UU. grande de nuevo. Yo no quiero ser una pocilga (cloaca o agujero) de mier** (shithole) de Brasil. Si tú quieres vivir en un país del tercer mundo en América Latina, ve a Brasil”, argumenta en la grabación.

“Suficiente es suficiente y gente como Bad Bunny, ‘Conejo lascivo’, necesitan entender que estar aquí es un privilegio. Yo entiendo que ustedes son de Puerto Rico, pero estar aquí es un privilegio…”, reitera el legislador federal.

Ogles fue el mismo que, en una carta el lunes, le pidió al presidente del Comité de Energía y Comercio de la Cámara Baja, Brett Guthrie, investigar la presentación de Bad Bunny por “indecente”, “obscena” y por contenido “sexualmente explícito”.

“Estoy escribiendo para solicitar que abra una investigación congresional formal, consistente con la jurisdicción del comité sobre regulaciones de transmisión y la supervisión de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) a la NFL (Liga Nacional de Fútbol) y NBC Universal, relacionado con el conocimiento previo, revisión y aprobación de contenido explícito e indecente durante la transmisión durante el Apple Music Super Bowl LX Halftime Show el 8 de febrero”, planteó el conservador en la misiva.

“El Super Bowl es el evento más grande familiar que se ve en medios estadounidenses. Como tal, los radiodifusores enfrentan una elevada responsabilidad para asegurar que la programación al aire durante este evento nacional cumpla con las expectativas de decencia de larga data y sirva al interés público”, argumentó.

El anuncio del pedido de investigación de Ogles provocó posiciones encontradas entre los que favorecen el espectáculo de Bad Bunny y los que no.

Por ejemplo, el presidente del Partido Demócrata de Puerto Rico (PDPR), Luis Dávila Pernas, compartió previamente un video, también por X, en el que le recomienda al republicano ponerse a trabajar por sus constituyentes en lugar de estar criticando el “half time show”.

A juicio de Dávila Pernas, quien es miembro a nivel local del oficialista Partido Nuevo Progresista (PNP), el pedido de investigación para determinar “si las líricas en español deberían regirse por los mismos estándares que las líricas en inglés” son “una manera ‘elegante’ de decir, ‘nosotros no lo entendemos y ahora estamos enojados’”.

“Esto es un recordatorio de que la representación importa, especialmente a la gente que votó por ti en Tennessee y espera que trabaje en asuntos que realmente afectan sus vidas. Bailar en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl no lo es”, cuestionó Dávila Pernas.

El presidente del PDPR argumentó: “Nosotros no somos indecentes. La cultura latina es parte de la estructura de este país y, ciertamente, Bad Bunny no necesita la aprobación congresional. Bienvenidos al ‘Calentón’”, concluyó Dávila Pernas en referencia a una de las frases del reguetonero.

Rep. Andy Ogles was not elected by the people of Tennessee’s 5th Congressional District to police choreography at the Super Bowl.



Families in TN-5 are worried about their cost of living, housing, healthcare, and wages.



It’s nonsense work — and Tennesseans deserve better. https://t.co/HoNPDzoFyJ pic.twitter.com/C9lRujWhX9 — Puerto Rico Democrats (@PR_Dems) February 11, 2026

Ogles no fue el único republicano que criticó públicamente el show de Bad Bunny.

María Elvira Salazar, de Florida, se ganó el repudio de varias organizaciones de la diáspora boricua con presencia en ese estado luego de indicar que ofrecer un concierto completamente en español no es inclusivo.

Salazar además tildó de feria cultural el espectáculo del boricua.

“El Super Bowl es el partido más importante del deporte más emblemático de EE.UU. Es un momento nacional para unir a todo el país. Y, seamos sinceros, no debería ser una feria multicultural. Su público es mayoritariamente angloparlante, y se merecen un espectáculo de medio tiempo que puedan entender y disfrutar. Ofrecer un espectáculo de medio tiempo completamente en español, sin subtítulos, no es inclusivo, es excluyente”, compartió por la referida red la representante de origen cubano.

“En Miami, escuchamos música en español, pero priorizamos a EE.UU. Desafortunadamente, hoy, en lugar de hablar de las grandes contribuciones de los hispanos a nuestro país- tanto los legales como los indocumentados-, estamos debatiendo lo mal que estuvo este evento. ¡Una gran oportunidad perdida!”, puntualizó.

Luego de sus expresiones en contra del trapero, el presidente Donald Trump endosó a Salazar para la reelección en un mensaje por la mencionada red.

“La congresista María Elvira Salazar está haciendo un trabajo realmente fantástico representando a la gente maravillosa del distrito congresional 27 de Florida”, publicó el presidente.

“Una exconductora de noticias y reportera de política, María conoce la sabiduría y el coraje que se requiere para confrontar las noticias falsas corruptas, que buscan dividir y destruir a nuestro gran país”, expuso el primer mandatario.

El concierto del Conejo Malo incluyó múltiples referencias a la cultura puertorriqueña y de otros países de America. También sirvió para denunciar la crisis eléctrica y los constantes apagones en la isla, así como rescatar la historia de la diáspora boricua con la presencia de la líder comunitaria de Nueva York, María Antonia Cay, mejor conocida como “Toñita”.

El centro del show de Bad Bunny fue la inclusión, la unidad y el amor.

Con un balón que leía “Juntos somos América”, Bad Bunny recordó que EE.UU. es solo un país del continente americano y exaltó la diversidad de la región.

La interpretación de Bad Bunny fue elogiada por múltiples sectores, incluyendo el de la Academia Puertorriqueña de la Lengua Española que lo reconoció por difundir el idioma en el mundo. El show de medio tiempo superó los 135 millones de espectadores, rompiendo los récords previos, y se convirtió en un precedente histórico.

