Violencia en NY: Dos hombres heridos de bala en la cabeza tras peleas separadas

El empleado de una lavandería de Queens fue impactado de bala en la cabeza “por jabón gratis” el sábado, y apenas horas después, otro hombre recibió un disparo en la cabeza en Brooklyn, informaron las autoridades y las fuentes.

El trabajador de 31 años de Wash and Fold Super Laundry ubicado en North Conduit Avenue en Springfield Gardens se peleó con un cliente y posteriormente salió aproximadamente a las 8:30 de la mañana, indicó el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

El tirador lo siguió y le disparó en la nuca, de acuerdo con los funcionarios.

“Fue por jabón gratis”, manifestó la fuente policial.

La víctima en cuestión fue llevada al hospital en estado crítico, informó New York Post.

Unas cuatro horas antes, un hombre de 30 años fue baleado en la cabeza en medio de una discusión en Quilox Restaurant & Lounge en East 95th St. y Church Avenue en East Flatbush cerca de las 4:30 de la madrugada, explicaron los policías.

Fue trasladado al Hospital Brookdale en estado crítico, señalaron las autoridades del NYPD.

Los dos pistoleros escaparon de las escenas y no hay arrestos inmediatos, señalaron los oficiales.

