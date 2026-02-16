Adam Sandler, Viola Davis: Celebridades lamentan la muerte de Robert Duvall

La muerte del reconocido actor Robert Duvall conmovió a decenas de celebridades de Hollywood y muchos de ellos lamentaron su fallecimiento públicamente a través de sus redes sociales.

Adam Sandler, quien compartió elenco con el actor en la película Hustle, publicó un mensaje en su cuenta de INstagram en el que reconoció el legado y la calidad actoral de Duvall.

“Divertido como el infierno. Fuerte como el infierno. Uno de los mejores actores que hemos tenido. Un hombre tan maravilloso con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”, escribió.

La afamada actriz Viola Davis actuó con Duvall en el thriller Widows, estrenado en 2018. La actriz tuvo unas sentidas palabras para el actor y reconoció que Duvall era “un ícono”.

“Estaba asombrada. Siempre he estado asombrada por tus imponentes interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Eras un gigante. Un ícono. La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles canten tu descanso”, dijo.

Walton Goggins recordó al actor con quien trabajó en The Apostle, película escrita, dirigida y protagonizada por Duvall. Goggins expresó su profunda admiración por Duvall y lo calificó como su “héroe”.

“La luz celestial acaba de perder su brillo. Sin duda lo hizo para mí. Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe”, dijo.

El reconocido actor Michael Keaton recordó la amistad que construyó con Duvall con el paso de los años tras actuar juntos en The Paper.

“Otro amigo cae. Actué con él y me hice su amigo. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD RD”, escribió.

La muerte de Robert Duvall, de 95 años, fue anunciada por su esposa la actriz argentina Luciana Pedraza, a través de sus redes sociales. “Ayer nos despedimos de mi amado esposo, querido amigo y uno de los más grandes actores de nuestro tiempo. Bob falleció en paz en casa, rodeado de amor y consuelo”.

La familia comunicó que no habrá ceremonias formales. En su lugar, invitaron a quienes deseen honrar su memoria a hacerlo “de una manera que refleje la vida que vivió: viendo una gran película, contando una buena historia alrededor de una mesa con amigos, o dando un paseo por el campo para apreciar la belleza del mundo”.

