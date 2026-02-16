Clarissa Molina pide justicia por el asesinato de un adolescente en República Dominicana

La presentadora y modelo dominicana Clarissa Molina usó sus redes sociales para pedir justicia por el asesinato del adolescente Nauriel Misael Medina, un menor de 14 años asesinado presuntamente por ciudadanos haitianos el pasado 4 de febrero en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este.

La conductora de ‘El Gordo y la Flaca’ compartió un video de la manifestación que se realizó en la localidad pidiendo justicia por el asesinato del adolescente. Molina pidió que los responsables del crimen respondan ante la ley.

“Justicia para Nauriel Misael Medina. Recientemente el adolescente de 14 años fue asesinado en el sector Los Mina, en Santo Domingo Este cometido por dos ciudadanos haitianos, quienes aún deben responder ante la justicia y es lo que pedimos como Dominicanos, justicia por él y para todos los que han fallecido de la misma manera cruel”, escribió Molina.

En su mensaje, la conductora y ex reina de belleza pidió que no haya impunidad en este caso y que los responsables sean condenados conforme a la ley.

“Hoy la comunidad alza su voz para exigir una investigación transparente, el apresamiento de los responsables y una condena conforme a la ley. La vida de un menor ni la de nadie puede quedar impune. Justicia para Nauriel. Verdad para su familia. Paz para la comunidad. ¡Con ustedes desde aquí!”, añadió.

En diciembre Clarissa Molina alzó su voz para exigir justicia por los asesinatos sin resolver de menores de edad como Stephora Joseph, Noelvin Jeremías Cabrera, Roldany Calderón, Kendry Alcántara y Anaurys Castillo.

“Conocer estos casos me llena de impotencia. Como seres humanos, todos anhelamos un mundo donde exista paz, respeto y protección para los nuestros. Oro para que se haga justicia, tanto por los casos que se han hecho públicos como por aquellos que cientos de familias viven en silencio”, dijo.

Clarissa continuó diciendo: “No se trata de uno… se trata de todos. No se trata de raza… se trata de humanidad. Cuando una familia no recibe respuestas, perdemos como sociedad”.

