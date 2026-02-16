Las 7 mejores ofertas de Presidents Day 2026 para comprar este lunes

El Presidents Day 2026 es uno de los eventos comerciales más fuertes del primer trimestre en Estados Unidos. Aunque el feriado honra a los presidentes del país, para el comercio minorista representa una oportunidad estratégica para impulsar ventas antes de la primavera.

Si estás considerando una compra importante, este lunes puede ofrecer descuentos reales en categorías específicas. La clave está en saber qué sí conviene comprar y qué es mejor dejar pasar.

A continuación, las siete ofertas que históricamente concentran los mejores precios durante Presidents Day.

1️⃣ Colchones con descuentos agresivos

Presidents Day es, junto con Memorial Day y Labor Day, uno de los mejores momentos del año para comprar un colchón.

Las tiendas especializadas suelen ofrecer:

Descuentos directos significativos

Bases ajustables incluidas

Bonos adicionales

Meses sin intereses

La razón es simple: la industria del descanso utiliza los fines de semana largos como eventos clave para mover inventario antes del cambio de temporada.

👉 Consejo estratégico:

Verifica el precio histórico del modelo. Muchas marcas inflan el precio original para mostrar un descuento mayor.

2️⃣ Sofás y muebles para el hogar

El cierre del invierno y la llegada de la primavera hacen que muchas tiendas roten inventario de muebles.

Durante Presidents Day es común encontrar rebajas en:

Sofás modulares

Juegos de comedor

Recámaras

Sillones reclinables

En esta categoría, los descuentos pueden ser reales porque las tiendas buscan liberar espacio en almacenes.

👉 Revisa costos de envío y armado, que pueden elevar el precio final.

3️⃣ Televisores 4K y modelos OLED seleccionados

Aunque Black Friday sigue siendo la referencia en tecnología, Presidents Day presenta oportunidades en modelos específicos que las tiendas necesitan rotar.

Se observan descuentos en:

TVs de gran formato (65” o más)

Modelos del año anterior

Smart TVs con funciones integradas

Sin embargo, no todos los electrónicos están en su precio mínimo anual.

👉 Usa comparadores de precio antes de comprar.

4️⃣ Electrodomésticos grandes

Refrigeradores, lavadoras, secadoras y estufas suelen tener promociones destacadas durante el fin de semana largo.

Para quienes están remodelando o reemplazando equipos, este puede ser un momento adecuado.

Algunos retailers ofrecen:

Descuentos por paquete (bundle)

Entrega gratuita

Instalación incluida

👉 Confirma disponibilidad de inventario y tiempos de entrega.

5️⃣ Herramientas y mejoras del hogar

Con la primavera cerca, muchas personas planean proyectos domésticos. Presidents Day suele incluir descuentos en:

Taladros eléctricos

Sierras

Kits de herramientas

Equipos de jardinería

No siempre son descuentos históricos, pero pueden representar ahorro si ya tenías la compra planeada.

6️⃣ Autos con incentivos y financiamiento especial

Presidents Day es también una fecha clave para concesionarios.

Es común ver:

Tasas promocionales (APR reducido)

Bonos en efectivo

Incentivos por intercambio de vehículo

En un entorno donde las tasas de interés han sido elevadas, cualquier reducción en financiamiento puede significar ahorro considerable en el largo plazo.

👉 No te enfoques solo en la mensualidad. Calcula el costo total del préstamo.

7️⃣ Marcas directas al consumidor (colchones y muebles online)

Las marcas digitales compiten agresivamente durante este fin de semana. Muchas ofrecen:

Pruebas extendidas

Garantías largas

Envío gratuito

Descuentos exclusivos online

A veces superan a tiendas físicas en precio final.

📊 ¿Son realmente las mejores ofertas del año?

Depende de la categoría:

Colchones y muebles: Sí, suele ser uno de los mejores momentos del año.

Sí, suele ser uno de los mejores momentos del año. Electrodomésticos: Buen momento, pero comparable con otras temporadas.

Buen momento, pero comparable con otras temporadas. Electrónicos: No necesariamente el precio más bajo anual.

No necesariamente el precio más bajo anual. Autos: Variable según inventario y marca.

El error más común es comprar solo por el porcentaje de descuento sin evaluar el precio final y la necesidad real.

⚠️ Cómo evitar falsas ofertas

Para aprovechar Presidents Day sin afectar tus finanzas:

Compara al menos en dos tiendas

Revisa historial de precios

Lee la letra pequeña de promociones “hasta 60%”

Evita financiar si no tienes plan de pago claro

No compres solo por el feriado

Un descuento no planificado puede convertirse en deuda innecesaria.

❓ Preguntas frecuentes

¿Las ofertas terminan hoy?

Muchas finalizan el lunes por la noche, aunque algunas se extienden 24–48 horas más.

¿Conviene esperar a Memorial Day?

Si no es urgente, Memorial Day puede ofrecer descuentos similares en algunas categorías.

¿Meses sin intereses siempre conviene?

Solo si pagas antes de que termine el periodo promocional.

Conclusión

Presidents Day 2026 ofrece oportunidades reales en colchones, muebles, electrodomésticos y autos, pero no todo descuento es una ganga. Comprar con estrategia, comparar precios y evaluar tu presupuesto es la mejor forma de convertir el feriado en ahorro verdadero y no en una carga financiera futura.

