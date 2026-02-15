Arrestan a adolescente tras tiroteo mortal en El Bronx que mató a una joven estrella del fútbol americano

Un joven de 17 años fue capturado y acusado de asesinato por el tiroteo mortal de El Bronx que le quitó la vida a un destacado jugador de fútbol americano de 16 años, Christopher Redding, e hirió a otros dos adolescentes, informaron las autoridades.

El sospechoso fue arrestado el sábado en el noroeste de El Bronx.

El menor de edad fue acusado de varios cargos, incluyendo asesinato, intento de asesinato, homicidio involuntario, agresión y posesión criminal de un arma de fuego cargada, según el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD).

Los funcionarios no han identificado públicamente al joven detenido por ser menor de edad.

Esta detención es la primera en relación con el tiroteo fatal del miércoles en Broadway y West 238th Street en Kingsbridge.

Redding recibió un impacto de bala en la espalda cerca de las 5:10 de la tarde luego de una disputa dentro de un McDonald’s cercano, que se extendió a la calle y se convirtió en una pelea callejera, de acuerdo con el padre de la víctima.

Los agentes que respondieron a una llamada al 911 sobre varias personas baleadas, hallaron a Redding gravemente herido al lado de otro joven de 15 años y una adolescente de 13 años, ambos heridos en la pierna derecha, explicó la policía.

Los rescatistas de emergencias médicas los trasladaron rápidamente al Hospital St. Barnabas, donde Redding fue declarado muerto. Los otros dos adolescentes se encontraban en condición estable, informó New York Post.

Redding, de 1454 Walton Ave., había salido a buscar comida cuando se desató la violencia, expresó su padre, Bryan Corley.

“Iba a buscar algo de comer”, manifestaron Corley. “Unos niños armaron jaleo, hubo un intercambio de palabras, y eso fue lo que pasó”.

El padre dijo que su hijo estaba tratando de ayudar a un amigo cuando el caos se volvió mortal.

“Lo que escuchamos es que hubo un altercado dentro del McDonald’s con una de sus amigas y una señora mayor que tenía un niño pequeño con ella”, señaló Corley.

“La señora llamó a los chicos. La estaban molestando. La chica llamó a mi hijo, Christopher. Él fue y los separó. Mientras se alejaba con la niña, el chico sacó un arma y comenzó a disparar”, apuntó.

Otros tres sospechosos siguen prófugos de la justicia.

Los investigadores del NYPD publicaron imágenes de vigilancia de cuatro personas buscadas por su implicación en la balacera.

NYPD officers are increasing patrols outside a Kingsbridge McDonald’s three days after a 16-year-old boy was shot and killed following an argument inside the fast-food restaurant, police said.



Ring camera video captured the moment gunfire erupted on West 238th Street and… pic.twitter.com/QEYWBSvg1o — Crime In NYC (@Crime_In_NYC) February 14, 2026

Las autoridades no han dicho qué causó la disputa inicial dentro del restaurante de comida rápida.

Los detectives están investigando si el tiroteo estuvo vinculado con pandillas y si Redding fue el objetivo o quedó atrapado en medio del tiroteo.

Se solicita a cualquier persona del público que tenga información sobre los sospechosos restantes que llame a la línea directa de Crime Stoppers del Departamento de Policía de Nueva York al 1-800-577-TIPS. La investigación sigue en curso.

