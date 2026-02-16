Tacos 3hermanos: el camión de tacos más popular de Tokio

Furuya Yamato, un ex-publicista de 50 años que abandonó la vida corporativa tras una crisis existencial (“¿Dónde está tu vida?”) para encontrar su propósito en la cocina, llevar a las calles de Tokio auténticos tacos mexicanos y brindar una experiencia sensorial a quienes no solo buscan comida exótica sino la riqueza de los sabores de la comida tradicional mexicana.

De la publicidad al corazón de México

El devastador tsunami de 2011, golpeó a Yamato, quien se sintió atrapado en la presión del mundo corporativo hasta que una pregunta punzante de un amigo en Italia lo cambió todo: “¿Dónde está tu vida?”, destaca CNN Travel. Impulsado por este mantra, decidió romper con su pasado, adoptó el minimalismo y se lanzó a la aventura en México, un país del que no conocía ni el idioma ni su platillo estrella: el taco.

En tierras mexicanas, Yamato no solo encontró un nuevo hogar, sino también el amor. Fue precisamente su relación con una mujer mexicana lo que detonó su talento culinario; para impresionar a su suegro estricto, Yamato aprendió español recorriendo mercados y perfeccionando salsas bajo la filosofía del Kaizen (mejora continua). Lo que empezó como un deseo de agradar a la familia de su pareja, terminó revelándole su verdadera vocación.

El momento definitivo ocurrió tras una crisis personal, cuando un amigo lo llevó a probar su primer taco de suadero. Ese bocado fue una epifanía: el sabor era tan profundo que casi lo hace llorar, sanando su alma y dándole la claridad necesaria para entender que su vida, de ahora en adelante, estaría ligada para siempre a la pasión y comunidad que solo la cocina mexicana puede ofrecer.

Tacos 3hermanos

Yamato es el dueño de Tacos 3hermanos, un camión de comida en Tokio que sirve tacos callejeros mexicanos con una fidelidad absoluta, evitando cualquier tipo de fusión japonesa. El variado menú de tacos incluye suadero, carnitas, bistec con queso, pollo y chorizo, acompañados de chilaquiles para el desayuno.

Con la mayoría de los insumos importados desde México, este camión de tacos destaca por su autenticidad y tiene un récord de hasta 3,000 tortillas para un solo evento. Utiliza el comal bola tradicional para garantizar que la carne se dore en su propio jugo.

Para Yamato, cocinar tacos es su deber espiritual y su forma de conectar con la comunidad, y esto es piedra angular de su filosofía de vida al fusionar el Ikigai (propósito) con la pasión mexicana.

El inicio de Yamato estuvo lleno de retos, y a pesar de volcar su camión en 2022, el apoyo de su comunidad le permitió volver a cocinar al día siguiente, demostrando la fuerza del vínculo que ha creado a través de la comida.

La ubicación de estratégica de este camión es otro de los puntos fuertes de su éxito; los fines de semana opera en el Farmers Market de la Universidad de las Naciones Unidas en Tokio y tiene su base en el pintoresco lago Yamanaka.

Sigue leyendo: