Justin Trudeau pagó $3.1 millones de dólares por una mansión en Canadá

El exprimer ministro canadiense, Justin Trudeau, está actualmente en el ojo del huracán. Además de su relación con la cantante Katy Perry, parece que el político está invirtiendo dinero y tiempo en hacerse una cartera de bienes raíces.

Recientemente, se ha informado que Trudeau compró una casa en Outremont, Montreal, valorada en $3.1 millones de dólares. Según ‘Realtor.com’, la compra la habría hecho a través de una hipoteca que le solicitó al Bank of Montreal.

Trudeau logró obtener una rebaja sobre el precio original que tenía la propiedad el año pasado cuando entró al mercado de bienes raíces. Además, está invirtiendo dinero en hacerle algunas reformas al lugar.

La nueva casa tiene una extensión de casi 5,000 pies cuadrados distribuidos en siete dormitorios, cinco baños, vestíbulo, sala de estar, sala principal, comedor, cocina, cuarto de lavado y otras comodidades.

Por los momentos no se sabe cuáles son las intenciones que tiene el exprimer ministro con esta propiedad y cuál será el papel de Katy Perry en ella. Hay que recordar que la cantante tiene otras mansiones en Estados Unidos, incluyendo una residencia que la ha hecho enfrentarse en juzgados durante años.

El político y la estrella pop hicieron pública su relación en diciembre del 2025, al publicar una foto juntos en redes sociales. Antes y después de eso ya habían sido fotografiados juntos en varias ocasiones.

Perry anunció su separación del actor Orlando Bloom en verano del 2025, por lo que esta relación comenzó poco después de esta ruptura. Todo parece indicar que esta separación no generó conflictos, como pasa con otras estrellas de Hollywood, pues incluso dejaron claro que criarían a su hija juntos.

Por otro lado, Trudeau anunció su dimisión como Primer Ministro de Canadá en enero del año pasado; la decisión la tomó luego de enfrentar la presión interna en el Partido Liberal y la caída histórica en las encuestas. Ahora ha optado por tener un perfil político más bajo, aunque hace unas semanas participó en el Foro Económico Mundial en Davos.

