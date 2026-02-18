Vuelo de Delta regresa a Houston tras incidente con pasajero violento que intentó entrar a la cabina

Un vuelo de Delta Air Lines que despegó del aeropuerto William P. Hobb hacia Atlanta tuvo que regresar a Houston después de que un pasajero mostrara un comportamiento violento y perturbador, según informaron Delta y las autoridades.

El hombre fue detenido al aterrizar y la aeronave pudo retomar su viaje con retraso.

Según testigos, el pasajero comenzó a agredir a otros pasajeros y trató de acercarse a la cabina del piloto. Amber Ward, quien viajaba en el vuelo, relató a WSB que el hombre golpeó a un pasajero junto a la ventana, tirándolo del cabello y de la camisa. Ocho personas tuvieron que contenerlo hasta que el avión pudo regresar de manera segura.



Delta aclaró que, pese a los reportes, el hombre no logró entrar a la cabina de vuelo.

EMERGENCY LANDING: Delta Flight 2557 returned to Houston after a passenger allegedly displayed "unruly and unlawful behavior," forcing the pilot to make an emergency landing. https://t.co/zGxbcQw61U — Fox News (@FoxNews) February 18, 2026

Intervención de la policía

El Departamento de Policía de Houston recibió el aviso alrededor de las 5:35 a.m. y desplegó agentes en la Puerta 32, donde rodearon el avión y detuvieron al pasajero. Un video verificado por ABC News muestra al hombre con las manos atadas mientras es escoltado fuera del avión.

Consecuencias para el vuelo

El avión, con 85 pasajeros y cinco tripulantes, aterrizó de nuevo en Houston alrededor de las 5:40 a.m. y luego volvió a despegar, llegando a Atlanta con unos 90 minutos de retraso. La FAA informó que investigará el incidente.

Reacción de Delta Airlines

La aerolínea insistió en su política de cero tolerancia ante conductas disruptivas:

“La seguridad de nuestros clientes y tripulación es primordial. Pedimos disculpas a nuestros clientes por esta experiencia y el retraso en sus viajes”, precisó.

Sigue leyendo: