Cartelera de estrenos en Broadway para invierno y primavera

La cartelera de Broadway entra a la temporada invierno-primavera de 2026 con una programación dominada por el drama, acompañada de reposiciones de títulos emblemáticos y varios musicales que llegan para atraer a nuevos públicos.

Entre los nombres más esperados se encuentran el regreso de Daniel Radcliffe, Carrie Coon, John Lithgow y Ayo Edebiri, figuras que impulsan una temporada que combina emociones intensas, humor y grandes apuestas escénicas.

Dramas que regresan con fuerza a los escenarios

Entre los primeros estrenos aparece “Bug”, un thriller psicológico que se presenta hasta el 22 de febrero en el Teatro Samuel J. Friedman. Con Carrie Coon como protagonista, esta versión teatral retoma la inquietante historia sobre dos desconocidos que se refugian en un motel de Oklahoma hasta que su vínculo se vuelve peligroso.

La obra, escrita por Tracy Letts y dirigida por David Cromer, es ideal para quienes disfrutan de atmósferas inquietantes y actuaciones cargadas de intensidad.

La comedia “All Out: Comedy About Ambition” continúa hasta el 8 de marzo en el Teatro Nederlander, con un elenco rotativo que lee historias de Simon Rich bajo la dirección de Alex Timbers. Entre las celebridades invitadas aparecen Ray Romano, Cecily Strong, Jon Stewart y Sarah Silverman, mientras la banda Lawrence interpreta la música original del espectáculo.

En “Every Brilliant Thing”, Daniel Radcliffe vuelve a los monólogos con una obra que se adentra en los recuerdos y las luces que marcan una vida. Su temporada limitada se desarrolla en el Teatro Hudson desde el 21 de febrero. Esta propuesta escrita por Duncan Macmillan y dirigida por Jeremy Herrin mantiene el tono emotivo que ha caracterizado sus montajes internacionales.

Otra reposición esperada es “Death of a Salesman”, que inicia preestrenos el 6 de marzo. Con Nathan Lane y Laurie Metcalf como protagonistas, la obra vuelve al Winter Garden Theatre bajo la dirección de Joe Mantello. El montaje revive la crisis emocional del icónico Willy Loman, un personaje que ha marcado la historia teatral estadounidense.

La intensidad continúa con “Dog Day Afternoon”, un drama criminal que revive el fallido robo a un banco en 1972. Escrita por Stephen Adly Guirgis y dirigida por Rupert Goold, la producción suma a Jon Bernthal y Ebon Moss-Bachrach como protagonistas en el Teatro August Wilson desde el 10 de marzo.

Musicales y reposiciones que refrescan la cartelera

Dentro de los estrenos biográficos destaca “Giant”, donde John Lithgow interpreta de nuevo a Roald Dahl. La obra examina los escándalos que rodearon al autor británico y se presentará durante 16 semanas en el Music Box Theatre.

La comedia “Becky Shaw”, escrita por Gina Gionfriddo y dirigida por Trip Cullman, llega el 18 de marzo al Teatro Hayes para explorar una cita a ciegas que se complica hasta niveles inesperados. El texto mezcla humor y enredos emocionales.

El clásico “Cats: The Jellicle Ball” regresa con una nueva propuesta coreográfica inspirada en la cultura del ballroom. La producción incluye las canciones “Memory” y “Mr. Mistoffelees”, manteniendo la esencia del musical de Andrew Lloyd Webber en el Teatro Broadhurst.

Entre los reestrenos más comentados está “Proof”, donde Ayo Edebiri comparte escenario con Don Cheadle en una historia familiar que gira alrededor de un cuaderno encontrado tras la muerte de un profesor de matemáticas. Dirigida por Thomas Kail, esta obra se instala en el Teatro Booth a partir del 31 de marzo.

La comedia musical “Titanique” llega al Teatro St. James desde el 26 de marzo con Marla Mindelle en su ya conocida interpretación de Céline Dion. Con coreografía de Ellenore Scott, la producción convierte “Titanic” en una parodia frenética que revisita la historia de Jack y Rose.

El homenaje al rock teatral llega con “The Rocky Horror Show”, donde Luke Evans debuta en Broadway en el papel de Frank-N-Furter. El montaje se presenta en Studio 54 bajo la dirección de Sam Pinkleton desde el 26 de marzo.

La temporada también incluye “Beaches”, “The Lost Boys”, “Fallen Angels”, “Joe Turner’s Come and Gone” y “¡Schmigadoon!”, un abanico de opciones que confirma la variedad de géneros que dominará los próximos meses en Broadway.

