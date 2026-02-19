Joven de Nueva Jersey muere de hipotermia tras perderse en la montaña más alta de Nueva York

Una excursión invernal en la montaña más alta del estado terminó en tragedia para una joven de 21 años de Nueva Jersey que murió de hipotermia tras perderse cerca de la cima del Monte Marcy, en el norte del estado de Nueva York.

Las autoridades confirmaron que Brianna Mohr fue hallada sin vida el 12 de febrero por guardabosques estatales, luego de una intensa búsqueda que se prolongó durante horas en condiciones climáticas extremas. La joven había llamado al 911 alrededor de las 3:05 p.m. (ET) para informar que se había salido del sendero y no podía regresar a la ruta principal.

El monte Marcy, ubicado en la región de las Montañas Adirondacks, alcanza una altitud de 5,344 pies (1,629 metros) y es un destino popular para excursionistas experimentados, especialmente durante el invierno. Sin embargo, también es conocido por sus condiciones climáticas impredecibles y por el riesgo que representa para quienes no están completamente preparados.

Una llamada de auxilio que activó un amplio operativo

Según informó la Policía Estatal de Nueva York, los guardabosques respondieron inicialmente a un reporte sobre una excursionista y su perro en peligro alrededor de las 3 de la tarde. De inmediato se activó un operativo de búsqueda que incluyó motos de nieve, un vehículo utilitario con orugas y el apoyo aéreo de la Unidad de Aviación estatal.

Un helicóptero sobrevoló la zona ante la posibilidad de realizar un rescate con grúa, pero la visibilidad y las condiciones adversas dificultaron la localización de la joven. De acuerdo con reportes citados por el diario Asbury Park Press, un guardabosques fue dejado en el puesto avanzado de Marcy Dam poco después de las 6 p.m. (ET) para continuar la búsqueda a pie.

Finalmente, Mohr fue encontrada alrededor de las 9 p.m. (ET) cerca de la cima. No presentaba signos vitales. Posteriormente, la autopsia determinó que la causa de la muerte fue hipotermia.

Su perro, que la acompañaba durante la caminata, no resultó herido y fue rescatado por los equipos de emergencia.

Temperaturas bajo cero y condiciones extremas

El día de la excursión, las temperaturas en Keene, la localidad más cercana al monte Marcy, oscilaron entre -8 y 20°F (-22° y -7°F), según datos de AccuWeather. Estas cifras implican condiciones bajo cero durante gran parte de la jornada, lo que aumenta considerablemente el riesgo de hipotermia, especialmente cuando una persona se encuentra inmóvil o desorientada en la nieve.

Las autoridades han reiterado en múltiples ocasiones la importancia de planificar cuidadosamente cualquier excursión invernal en las Adirondacks, llevar equipo adecuado para frío extremo, dispositivos de navegación, ropa térmica en capas y suministros de emergencia.

En las últimas semanas, más de 20 excursionistas considerados “mal preparados” tuvieron que ser rescatados en la región debido a síntomas de hipotermia y agotamiento en condiciones nevadas. Los equipos de rescate han advertido que incluso senderistas con experiencia pueden verse superados por cambios bruscos en el clima o por la pérdida del sendero.

Un perfil marcado por el amor a la naturaleza

En redes sociales, familiares y amigos han compartido mensajes de despedida. El 16 de febrero, su hermano Ryan publicó un emotivo mensaje en Instagram en el que la describió como “la mejor amiga y hermana que pude haber pedido”. Destacó su carácter, su liderazgo y la admiración que sentía por ella.

“Siempre tuve a alguien que me dijera qué estaba bien y qué no, ya que eras y siempre serás la persona más genial que conozco”, escribió.

La madre de la joven, Stephanie, también compartió una fotografía de su hija el Día de San Valentín con un mensaje que reflejaba el profundo dolor de la pérdida.

El perfil de Instagram de Brianna muestra decenas de imágenes de viajes a destinos naturales y parques nacionales, reflejando su pasión por la aventura y el aire libre. Amigos cercanos señalaron que disfrutaba explorar paisajes montañosos y que había realizado excursiones previamente.

Seguridad en senderos: advertencias para excursionistas en Nueva York

La tragedia vuelve a poner el foco sobre los riesgos de practicar senderismo en invierno en Nueva York, especialmente en picos de gran altitud como el monte Marcy. Las autoridades estatales recomiendan revisar los pronósticos meteorológicos, informar a familiares o amigos sobre la ruta planificada y la hora estimada de regreso, y portar dispositivos de localización cuando sea posible.

Además, los expertos en rescate recuerdan que las temperaturas bajo cero pueden provocar hipotermia en cuestión de minutos si la persona está expuesta al viento, la humedad o ropa inadecuada. La hipotermia ocurre cuando la temperatura corporal desciende por debajo de los niveles normales, afectando el funcionamiento del corazón, el sistema nervioso y otros órganos vitales.

Mientras continúan las investigaciones formales sobre los detalles del incidente, su familia y seres queridos enfrentan el duelo por una vida joven truncada en uno de los paisajes más emblemáticos del estado.

