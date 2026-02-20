Jason Bateman admite cómo el exceso afectó su matrimonio

La voz de Jason Bateman suena distinta cuando revisita la etapa que casi arruina su vida personal. En conversación con el medio especializado “The Hollywood Reporter”, el actor habló sin filtros de su tránsito hacia lo que él describe como “sobriedad californiana”, un proceso que comenzó en 2004, tres años después de casarse con Amanda Anka.

Una etapa que lo puso al límite

Durante esa fase, el alcohol y las drogas se volvieron un problema recurrente, y su esposa jugó un papel decisivo para que frenara.

Bateman recordó que “Amanda y yo definitivamente tuvimos algunas negociaciones sobre el momento en que el grifo de la fiesta se iba a cerrar por completo”, en referencia a las conversaciones sobre su estilo de vida.

Ella también le repetía: “Este goteo, goteo, goteo es molesto e impredecible, Jason”. Aquellas palabras lo confrontaron y, aunque sentía que la sobriedad estaba “a seis meses de distancia”, terminó tomando una decisión firme. “Si puedo aterrizar este avión ahora, aliviaría mucha de la tensión, así que vamos a hacerlo”, afirmó.

Esa transformación coincidió con un punto clave en su carrera. Tras años de altibajos y un pasado marcado por excesos, comenzó a recuperar terreno frente a un público que lo había conocido desde joven.

Un pasado de descontrol y un regreso sólido

El actor inició su trayectoria en producciones como “Little House on the Prairie” y “Silver Spoons”. Con el final de la serie “The Hogan Family” en 1991, se hundió en una etapa de fiesta permanente alimentada por la vida nocturna de Hollywood, en una época sin teléfonos con cámara ni redes sociales que documentaran cada paso.

Bateman tardó varios años en reencauzar su rumbo profesional, pero lo consiguió en 2003 al protagonizar la serie “Arrested Development”, donde su interpretación de Michael Bluth se convirtió en una pieza clave de su revitalización en la industria. Más adelante, consolidó su prestigio como actor, productor y director con la serie “Ozark” y su participación en el podcast “SmartLess”.

Mientras su carrera tomaba fuerza, su vida personal también se estabilizaba. Bateman y Anka, casados desde hace 24 años, formaron una familia junto a sus hijas Franny y Maple. En varias ocasiones, él ha recalcado que el respeto es un principio que valora por encima de cualquier éxito económico o fama.

Nuevos proyectos y una mirada hacia el futuro

Esa reinvención continúa vigente. Bateman está involucrado en una nueva serie de comedia de misterio titulada “DTF St. Louis”, donde interpretará a Clark, un hombre atrapado en un triángulo amoroso. El proyecto llegará en marzo de 2026 a la plataforma HBO Max.

Además, su productora Aggregate Films prepara “Evil Genius”, película dirigida por Courteney Cox, con la que seguirá ampliando su presencia detrás de cámaras.

