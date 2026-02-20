Alerta alimentaria: Retiran más de 13,000 libras de pescado por falta de inspección en Nueva York y 4 estados

El Servicio de Inocuidad e Inspección de Alimentos (FSIS) emitió una alerta urgente tras detectar que Sobico USA LLC, con sede en West Hartford, CT, importó aproximadamente 13,464 libras de pescado Siluriforme (bagre/clarias) sin pasar por la reinspección obligatoria en los Estados Unidos.

¿Cómo identificar producto retirado del mercado?

Los productos fueron producidos en Vietnam el 24 de junio de 2025 y tienen fecha de caducidad del 23 de junio de 2027 . Los artículos afectados fueron distribuidos en Indiana, Michigan, Nebraska, Nueva York y Ohio .

el y tienen . Los artículos afectados fueron distribuidos en . Las autoridades sanitarias instan a los compradores a revisar sus refrigeradores y congeladores y verificar las características de los productos retirados que se detallan a continuación: Shera BROADHEAD CLARIAS FISH WHOLE/GUTTED : Cajas de 36 lb con paquetes individuales ( 10-18 oz ). Shera BROADHEAD CLARIAS FISH STEAKS : Cajas de 36 lb con paquetes de 1.8 lb . Identificadores clave : Establecimiento Vietnam DL 811 y marca de envío VN/811/IV/107 .

instan a los compradores a revisar sus y verificar las características de los productos retirados que se detallan a continuación:

¿Cuáles son los riesgos de la falta de inspección?

La reinspección de importación es un paso crítico por varias razones, y va más allá de la percepción: “si se ve bien y huele bien, es seguro”. Las regulaciones de los alimentos garantizan un consumo seguro que pasa por detectar la presencia de patógenos, ya que sin inspección, no hay garantía de que el pescado esté libre de bacterias como Salmonella o Listeria monocytogenes.

Además, también se descartan residuos químicos, por lo que el bagre importado debe ser analizado para descartar la presencia de metales pesados o antibióticos prohibidos en EE. UU. También velan por el control de cadena de frío; esto se logra a través de la inspección, que permite verificar que el producto no haya sufrido variaciones de temperatura que comprometan su inocuidad.

¿Qué hacer?

No consumas estos productos. Debes desecharlos o devolverlos al lugar de compra. Aunque no hay casos de enfermedad reportados, el riesgo microbiológico es latente.

El problema se descubrió luego de que el importador detectó e informó el problema tras revisar los requisitos de importación del FSIS y las directrices de procedimiento del establecimiento. Hasta la fecha no se han reportado enfermedades ni lesiones causadas por el consumo de estos productos. Sin embargo, cualquier persona preocupada por una enfermedad o lesión debe contactar a un profesional de la salud.

Los consumidores que tengan alguna duda sobre el retiro, pueden comunicarse con Long Nguyen, representante creativo y comercial de Sobico USA LLC, en long.nguyen@sobicousa.com o al 770-570-7077.

Sigue leyendo: