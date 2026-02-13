Riesgos de E. Coli: FSIS retira más de 22,000 libras de carne molida en tres estados de EE.UU.

Un lote de aproximadamente 22,912 libras de tres tipos de carne molida de res cruda ha sido retirado del mercado debido a una posible contaminación con E. coli O145. El Servicio de Inspección y Seguridad Alimentaria (FSIS) emitió un reporte detallado del retiro de los productos en tres estados de Estados Unidos: California, Idaho y Oregón.

Se trata de un retiro voluntario de la empresa CS Beef Packers, LLC, con sede en Kuna, Idaho. Los productos afectados tienen como fecha de producción el 14 de enero de 2026 y fecha de caducidad el 2 de abril de 2026.

El FSIS descubrió el problema mediante pruebas a un cliente posterior que dieron positivo para la presencia de E. coli O145.

Identificación de los productos afectados

Todos los empaques llevan el número de establecimiento “EST. 630” dentro del sello del USDA. Se insta a los consumidores a evitar el consumo de la carne y verificar los siguientes lotes:

Carne de res molida gruesa (73/27): Código de caja 18601, cubos de 4.5 kg.

Código de caja 18601, cubos de 4.5 kg. Fire River Farms Classic (Fina, 73/27): Código de caja 19583, cubos de 4.5 kg.

Código de caja 19583, cubos de 4.5 kg. Fire River Farms Classic (Fina, 81/19): Código de caja 19563, cubos de 4.5 kg.

Un dato relevante del FSIS es que todos los productos afectados tienen marcas de tiempo entre las 07:03 y las 08:32.

¿Qué debes hacer si compraste la carne retirada?

No consumir ni servir: Si trabajas en servicios de alimentos o tienes estos productos en casa, deséchalos inmediatamente o devuélvelos al lugar de compra para un reembolso. Cocción segura: Recuerda que la carne molida siempre debe alcanzar una temperatura interna de 160°F (71°C) para eliminar bacterias patógenas. Consulta médica: Si sospechas de una infección alimentaria, contacta a un profesional de la salud de inmediato.

¿Qué es la E. coli en palabras simples?

La E. coli es una bacteria que puede causar infecciones graves, algunas de ellas potencialmente mortales, debido a su capacidad de producir una sustancia llamada toxina Shiga. Esta toxina actúa como un veneno que irrita y daña las paredes del sistema digestivo.

Una característica crítica es que no tiene un efecto inmediato. Debido al periodo de incubación, los primeros síntomas de E. coli suelen aparecer entre 3 y 4 días después de ingerir el alimento contaminado (con un rango posible de 2 a 8 días).

Señales de alerta y síntomas

Diarrea intensa: Es el síntoma principal y, frecuentemente, presenta sangre , ya que la toxina daña el recubrimiento del intestino.

Es el síntoma principal y, frecuentemente, , ya que la toxina daña el recubrimiento del intestino. Vómitos y cólicos abdominales: El cuerpo intenta expulsar la bacteria y las toxinas.

El cuerpo intenta expulsar la bacteria y las toxinas. Malestar general: Sensación de debilidad extrema y signos de deshidratación.

En caso de dudas o comentarios pueden comunicarse con Roger Cooper, gerente de operaciones de CS Beef Packers, LLC, al 208-810-7510 ext. 7531 o a roger.cooper@csbeef.com .

