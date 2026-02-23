Ciclistas demandan a Nueva York por límite de 15 mph en Central Park y alegan uso indebido de “Sammy’s Law”

Una nueva batalla legal se libra en el corazón verde de Manhattan. El New York Cycle Club presentó una demanda contra la ciudad de Nueva York tras la reducción del límite de velocidad en los Drives de Central Park de 20 a 15 millas por hora (24 km/h), una medida adoptada al final de la administración del exalcalde Eric Adams.

De acuerdo a Gothamist, el club sostiene que la decisión representa una “perversión” del propósito original de la llamada “Sammy’s Law”, legislación que fue aprobada en 2024 con el objetivo de reducir muertes por accidentes de tránsito.

Según la demanda, la ley fue diseñada para regular vehículos motorizados, no bicicletas, y su aplicación al ciclismo competitivo pone en riesgo la seguridad de quienes entrenan para competencias.

El argumento central: ¿A quién aplica la ley?

Sammy’s Law lleva el nombre de un niño que murió en 2013 tras ser atropellado en Prospect Park West, en Brooklyn. Después de años de presión por parte de familias afectadas por tragedias viales, la norma otorgó a la ciudad la facultad de reducir el límite de velocidad a 20 mph en la mayoría de las calles y hasta 15 mph en zonas escolares.

Sin embargo, el Departamento Legal de la ciudad argumentó en documentos judiciales que la ley es “ampliamente aplicable a vehículos, dispositivos de movilidad eléctrica y bicicletas”. Esa interpretación es precisamente la que impugnan los ciclistas.

Peter Beadle, abogado que representa al club, enfatizó que la demanda no busca eliminar reglas ni fomentar el desorden. “Debe haber normas, y pueden aplicarse. Pero lo que no debemos hacer es seguir un proceso injusto dirigido específicamente a castigar a un grupo”, declaró.

Para los demandantes, extender el límite de 15 mph a las bicicletas cambia radicalmente la dinámica de entrenamiento en el parque, considerado uno de los pocos espacios relativamente seguros para sesiones de alta intensidad en toda la ciudad.

Durante décadas, grupos de ciclistas de alto rendimiento han entrenado en Central Park, un sitio que ellos consideran muy seguro. (Foto: Richard Drew/AP)

“Uno de los pocos lugares seguros para entrenar”

2 ciclistas competitivos con décadas de experiencia presentaron declaraciones juradas en apoyo a la demanda. Sarah Chubb Sauvayre, quien ha rodado en Central Park durante 42 años, explicó que el entrenamiento para competir exige intervalos de velocidad sostenida imposibles de alcanzar con el nuevo límite.

“Entrenar ciclismo requiere que monte a velocidad durante varios intervalos; no hay forma de desarrollar la fuerza y condición física necesarias para competir sin eso”, afirmó en su presentación legal.

El presidente del club, Colin Taber, añadió que los ciclistas ya siguen un “Protocolo de Central Park”, que recomienda realizar entrenamientos de alta velocidad cuando el parque está menos concurrido, especialmente temprano por la mañana o al caer la noche.

Un informe del Departamento de Transporte (DOT NY, por sus siglas en inglés) de enero reveló que las velocidades promedio de bicicletas en Central Park superan las 15 mph únicamente antes de las 9 a.m., lo que, según el club, demuestra que la práctica de entrenar rápido ya ocurre en horarios de baja afluencia peatonal.

Taber advirtió que, de mantenerse la nueva norma, los ciclistas competitivos enfrentarán un dilema: trasladar sus entrenamientos a calles abiertas al tráfico, con mayor riesgo de accidentes, o permanecer en el parque y exponerse a multas que, en algunos casos, pueden derivar en citaciones penales.

Seguridad Vs. rendimiento deportivo

La reducción del límite de velocidad fue respaldada por la Central Park Conservancy, entidad que administra el parque en colaboración con la ciudad. Su presidenta y directora ejecutiva, Betsy Smith, defendió la medida al momento de su anuncio.

“Un límite de velocidad claro y consistente ayuda a reducir conflictos entre peatones y vehículos, y hace que los Drives sean más seguros y predecibles para todos”, señaló.

En los últimos años, la congestión en los circuitos internos del parque ha generado preocupación. Corredores, peatones, ciclistas recreativos, turistas y carruajes tirados por caballos comparten el mismo espacio, lo que aumenta la probabilidad de incidentes.

La conservancy también ha respaldado propuestas para prohibir los carruajes de caballos en el parque, argumentando que la seguridad y la organización del tráfico interno requieren ajustes continuos.

Un debate más amplio sobre movilidad en Nueva York

El caso refleja tensiones más amplias en torno a la movilidad urbana en Nueva York, donde la ciudad ha impulsado políticas agresivas para reducir muertes por accidentes bajo iniciativas como Vision Zero. La ampliación de carriles para bicicletas, la reducción de límites de velocidad y la expansión de zonas peatonales han transformado la experiencia vial en los cinco condados.

Sin embargo, el conflicto en Central Park pone de relieve un desafío particular: cómo equilibrar la seguridad de peatones y usuarios recreativos con las necesidades de atletas que consideran el parque su principal pista de entrenamiento.

Para muchos ciclistas, Central Park representa un circuito único, libre de semáforos y con tráfico motorizado limitado, ideal para practicar estrategias de carrera y resistencia. Sacarlos a avenidas con taxis, autobuses y camiones podría, según argumentan, contradecir el espíritu de seguridad que inspiró Sammy’s Law.

Por ahora, el litigio sigue su curso en los tribunales. La ciudad no respondió a solicitudes de comentarios adicionales, pero su posición legal indica que defenderá la aplicabilidad del límite de 15 mph a todos los vehículos que circulen por el parque.

El desenlace podría sentar un precedente importante sobre el alcance de Sammy’s Law y sobre cómo Nueva York regula la convivencia entre distintos modos de transporte en espacios compartidos.

Mientras tanto, el debate continúa pedaleando entre dos prioridades que rara vez coinciden del todo: la seguridad colectiva y el rendimiento deportivo de alto nivel en una de las ciudades más densas del país.

