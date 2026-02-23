El fuerte cruce de palabras entre Eduardo Antonio y Kunno en La Casa de los Famosos 6

La Casa de los Famosos 6 se ha convertido en el escenario de fuertes encontronazos. El más reciente lo protagonizaron Eduardo Antonio y Kunno, quienes en el patio de la mansión ubicada en México no dudaron en decirse varias cosas a la cara.

Todo empezó cuando el creador mexicano de contenido le dijo a su compañero en el reality show de Telemundo: “Está bien que uno sea empático, que uno sea buena onda, que uno sea amable, pero el estar lamiéndole por entre las piernas, eso es algo que a mí no me parece”.

Luego de que escuchó esto, Eduardo Antonio le contestó sin rodeos: “Que yo tenga mucho brillo, Kunnito, que te afecte porque quieres ser la cerecita del pastel y no te voy a dejar serlo porque si tú eres una perra honesta, yo tengo el collar de pedigrí lo puedo enseñar para ponértelo”.

El cantante cubano consideró que el influencer se aprovecha de la fama de Ángela Aguilar y eso es algo que lamenta.

Agregó que él no necesita de “colgarse de nadie” pues es un hombre más que legítimo y siente que por los dos ser gays habrá más disputa.

Este último aspecto fue algo que le molestó a Kunno, ya que consideró que eso no tiene nada de sentido. El creador de contenido respondió que su sexualidad no tiene nada que ver con la personalidad o el juego, y reclama que Eduardo esté sacando ese tema a relucir.

“A m no me estás porque tú fuiste el primero en decir que no íbamos a sacar a gente afuera. Entonces, no andes sacando a gente como Ángela Aguilar”, le agregó.

La pelea se fue caldeando y Kunno insistió: “Muy bien, muy bien que estás sacando esta carta porque pobre de la gente que está viendo esto. La sexualidad no tiene nada que ver con la personalidad”.

Sigue leyendo:

· Manelyk González cuenta detalles de La Casa de los Famosos 6

· Laura Zapata confirma que estará en La Casa de los Famosos: ‘Está decidido’

· Kunno dice que Ángela Aguilar y Christian Nodal lo apoyarán en La Casa de los Famosos 6