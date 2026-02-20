Telemundo anuncia que falta un habitante por entrar a La Casa de los Famosos 6 

Aunque esta semana arrancó La Casa de los Famosos 6 todavía falta que un habitante entre a la competencia, según anunció la producción en una publicación que hicieron en Instagram.

Con una imagen que ha generado mucha intriga, explicaron que todavía hay un jugador que no ha entrado a la mansión ubicada en México.

El público ha especulado sobre quién podría ser y muchos aseguran que se trataría de Yina Calderón, quien había sido anunciada como participante, pero ahora es panelista.

Por ahora no se sabe qué sucedió, pero es probable que haya influenciado las presiones de Laura Zapata, quien se mostró negada a que la creadora de colombiana entrara a la casa, pues la consideraba como una mujer violenta.

En los comentarios se han leído cientos de mensajes. Algunos de ellos indican: “Sii, que alguien revolucione esa casa”, “Queremos a Yina Calderón”, “Metan a Yina, que ella es buena persona”, “Melissa Gate”, “Queremos a Melissa Gate”.

Otros señalaron: “Que entre Yina”, “Por mi que los saquen a todos, yo me lo iba a ver por que supuestamente a Yina la confirmaron como participante 😡 y que se acabe y que gane Kunno porque del resto”.

Todavía no queda claro quién formará parte del proyecto, pero lo cierto es que en esta primera semana se han vivido muchas emociones, ya que han surgido algunas alianzas, pero además muchos roces.

Hay algunos habitantes, como Laura Zapata, Oriana Marzoli y Celinee Santos que ya han dado bastante contenido y por eso el público quiere que se mantengan por mucho tiempo dentro del reality show de la cadena Telemundo.

También eligieron al primer grupo de nominados: Sergio Mayer, Celinee Santos, Oriana Marzoli, Kenny Rodríguez, Eduardo Antonio y Zoe Bayona. Uno de ellos se convertirá en el primer eliminado el próximo lunes, cuando anuncien los resultados de la votación y aquel que haya obtenido menos votos de la audiencia deberá salir.

