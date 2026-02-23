¿Quién fue el primer eliminado de La Casa de los Famosos 6?

Zoé Bayona se convirtió en la primera eliminada del reality show La Casa de los Famosos, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

Luego de varios días de votación, la española fue la elegida para abandonar el programa de telerrealidad.

Aunque entró con fuerza, su salida deja un vacío —y quizás un poco de alivio— entre los demás habitantes, quienes vivieron de cerca los momentos más tensos de su estadía.

En la cuenta en Instagram de Telemundo Realities, anunciaron la salida de la creadora de contenido: “Fin del juego para Zoe. En cuestión de segundos, todo cambió para la española y dejó a La Casa en shock 😳 Nadie lo vio venir. ¿Qué crees que provocó este giro inesperado?”.

Con la primera eliminación, se marca realmente la competencia y en la casa comienzan a acentuarse las estrategias con la intención de mantenerse en el juego.

En la tabla de nominados estaba Sergio Mayer, Eduardo Antonio, Oriana Marzoli y Kenny Rodríguez.

Zoé, al ser la menos votada, tuvo que abandonar la competencia.

El “giro inesperado” al que se refiere la producción tiene un nombre claro para los seguidores del 24/7: la polémica de la crema de avellana. Zoé fue señalada por sus compañeros por esconder este alimento del presupuesto común para su consumo personal, un acto que en la convivencia extrema del reality se interpreta como una traición imperdonable.

Este incidente, sumado a sus roces directos con figuras como Julia Argüelles y Laura Zapata, terminó por restarle el apoyo necesario para superar a otros nominados de peso como Sergio Mayer u Oriana Marzoli.

Sigue leyendo:

· Manelyk González cuenta detalles de La Casa de los Famosos 6

· Laura Zapata confirma que estará en La Casa de los Famosos: ‘Está decidido’

· Kunno dice que Ángela Aguilar y Christian Nodal lo apoyarán en La Casa de los Famosos 6