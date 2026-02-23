‘No te me acerques’: nuevo enfrentamiento entre Laura Zapata y Oriana Marzoli en La Casa de los Famosos

La actriz mexicana Laura Zapata tuvo un nuevo enfrentamiento con Oriana Marzoli en el reality show La Casa de los Famosos 6, de la cadena Telemundo.

En esta oportunidad, la tensión fue bastante intensa, debido a que la artista le pidió a la creadora de contenido que no se le acercara. “No te me acerques que no te voy a dar juego vulgar, corriente que es el que tú haces. Yo soy una señora”, dijo.

Ante esto, la venezolana le reclamó: “¡Pues no nos pongas caras de asco”.

Este enfrentamiento ocurrió en la cocina y forma parte de otro momento intenso que se vive entre ambas.

Hace unos días, la artista se refirió con unos términos que no le gustaron a Oriana Marzoli y le aclaró que ella podía hacerlo por su fama. “Yo soy Laura Zapata, a tus órdenes. Yo soy la villana de las telenovelas de México, a lo mejor tú no me conoces. Entonces me dices que yo te dije ‘zorra’. En mis novelas digo ‘maldita gata’, ‘maldita billetera’”, indicó.

La influencer, ante esto, le comentó: “Zorra, escuincla, esas cuatro me dijiste. A lo mejor yo te contesto ‘zorra tú’, pero no me vuelvas a llamar ‘maldita zorra’”.

Con esto, se ha notado que entre ambas la relación es intensa y que no hay señales de que vayan a solucionar pronto sus diferencias.

