Rubén Blades dedica emotiva carta a Willie Colón: “Nunca permitiré que el odio forme parte de nuestra pasada relación”

El cantante panameño Rubén Blades dedicó una extensa carta a su amigo y colega Willie Colón, quien falleció el pasado 21 de febrero a los 75 años.

Blades y Colón tuvieron una de las relaciones de amistad más fructíferas de la música al redefinir la salsa en la década de los 70. Ambos produjeron cuatro álbumes de estudio entre 1977 y 1982 y fueron considerados pilares de la salsa. A pesar de su amistad y buena relación laboral, ambos protagonizaron una fuerte polémica por desacuerdos económicos que llevaron a una disputa judicial.

Rubén Blades ahondó en su relación con Willie Colón en una carta publicada en su pagina de Facebook. “El 21 de febrero del 2026, se ha mudado “al otro barrio” un titán de la música del género de salsa, William Anthony Colón, mejor conocido como Willie Colón”, comenzó diciendo Ruben Blades en su carta.

Blades recordó que la última vez que vio al músico, nacido en Nueva York, fue en abril de 2023 en el funeral del bongosero Jorge “Georgie” González. En ese momento ambos tuvieron un trato cordial, a pesar de las fuertes diferencias que tuvieron en el pasado.

“Y es que, a pesar de los pesares que existían y existirán, ambos siempre respetamos lo que hicimos y las experiencias por las que atravesamos durante esos seis años y seis álbumes juntos, creando direcciones musicales inéditas hasta ese momento, en un género colmado de inconmensurables talentos”, dijo.

Rubén Blades recordó cuando conoció a Willie Colón entre 1967 y 1968 en un evento musical. Asimismo describió cómo se produjo su fuerte colaboración musical que marcó la historia de la salsa.

“Sin haberlo premeditado, nuestra combinación proyectaría al género afrocubano a otras dimensiones, y lo haría incluso a nivel mundial. Fue mi fortuna el encontrar a un músico con la inteligencia necesaria para comprender el sentido panamericano de mis composiciones y brindarles la oportunidad de ser escuchadas internacionalmente a través de su orquesta”, continua su texto.

El músico panameño recordó las diferencias que marcó una distancia entre ambos, protagonizando una batalla judicia, pero resaltó que siempre sostuvo respeto por Colón. “Siempre sentiré afecto por Willie aún a pesar de no entender por qué decidió demandarme judicialmente, reclamándome plata que nos hurtaron de un concierto, por qué hizo luego un arreglo extrajudicial con el que se quedó con nuestro dinero y nunca se excusó conmigo, ni siquiera después que la empresa que nos perjudicó fue encontrada legalmente culpable y condenada a devolvernos el dinero hurtado. Y aunque también me molestó su apoyo y simpatía por el político más mentiroso, narcisista y racista que se haya visto en Estados Unidos, nada de esto afecta la realidad de lo que logramos crear musicalmente, ni elimina o cancela mi cariño por él, las memorias positivas, las risas, las luchas, triunfos, dificultades y sacrificios compartidos”, dijo.

Rubén Blades aseguró que a pesar de las diferencias, destaca el legado de unidad y esperanza que dejó junto a Willie Colón en sus años de trabajo en conjunto.

“Este es el aspecto que considero importante destacar: la providencial unión de dos jóvenes músicos, uno de New York vía Puerto Rico y el otro de Panamá, que lograron presentar y consolidar en canciones de salsa mensajes de unidad y posibilidades, de verdades, solidaridad y esperanzas al mundo entero, recibiendo un masivo apoyo popular, especialmente en países de habla hispana”, aseveró.

