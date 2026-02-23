Tormenta invernal en Nueva York: ¿hasta cuándo seguirá la nieve y el fuerte viento, según el NWS?

La tormenta invernal que afecta a Nueva York mantendrá en alerta a millones de residentes al menos hasta la mañana del martes 24 de febrero, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés).

De acuerdo a este organismo, las condiciones más peligrosas se dieron y se darán durante la madrugada y la mañana de este lunes, cuando la combinación de nieve intensa, ráfagas con fuerza cercana a huracán y visibilidad prácticamente nula podría generar un escenario de alto riesgo en calles, carreteras y sistemas de transporte.

Según el pronóstico oficial, la nieve cayó con mayor intensidad entre la noche del domingo y las primeras horas del lunes. En ese periodo, las ráfagas podrían superar fácilmente los 40 o 50 mph (60 y 70 km/h) en algunas zonas, lo que provocará ventiscas y reducirá drásticamente la visibilidad. Las autoridades recomiendan evitar desplazamientos innecesarios durante esas horas críticas.

La acumulación de nieve dependerá de la ubicación exacta dentro del área metropolitana y de la trayectoria final del sistema. Sin embargo, el NWS advierte que la combinación de nieve pesada y viento fuerte puede generar condiciones similares a una tormenta de nieve, incluso en lugares donde los totales no sean extremos.

¿Cuándo comenzará a mejorar el clima?

De acuerdo con los meteorólogos, la intensidad de la nevada empezará a disminuir durante la tarde del lunes. No obstante, eso no significa que el peligro desaparezca de inmediato. El viento continuará soplando con fuerza, levantando y desplazando la nieve acumulada en calles y carreteras. Este fenómeno puede crear bancos de nieve, superficies resbaladizas y tramos con visibilidad reducida, aun cuando ya no esté nevando con intensidad.

El alivio más claro llegará hacia la mañana del martes 24 de febrero, cuando el sistema se habrá alejado completamente de la región. Para entonces, se espera un cambio notable en las condiciones: cielos despejados, presencia de sol y temperaturas frías pero más estables. Aun así, el frío persistente podría favorecer la formación de hielo, especialmente durante las primeras horas del día.

Aunque deje de nevar el martes, las condiciones en el área no mejorarán del todo por la acumulación de nieve y las bajas temperaturas. (Foto: Seth Wenig/AP)

El factor clave: la trayectoria de la tormenta

Uno de los elementos más determinantes en este evento es la ruta final que tome el sistema. Pequeños cambios en su desplazamiento pueden alterar significativamente el tipo y la cantidad de precipitación que reciba la ciudad.

Si la tormenta se desplaza demasiado hacia el interior del país, podría arrastrar aire más cálido hacia el corredor de la Interestatal 95. Esto reduciría las probabilidades de una nevada significativa en ciudades como Nueva York y aumentaría la posibilidad de mezcla con lluvia o aguanieve.

Por el contrario, si el sistema se mantiene más cerca de la costa atlántica y logra conectarse con suficiente aire frío, el noreste podría experimentar acumulaciones más importantes de nieve, especialmente desde el domingo por la noche hasta el lunes por la mañana. Esa franja costera suele ser especialmente sensible a estos ajustes milimétricos en la trayectoria.

¿Qué es un “norlun trough” y por qué preocupa?

Los meteorólogos también analizan la posible formación de un fenómeno conocido como “norlun trough”. Se trata de una franja estrecha de baja presión que puede generar nevadas intensas en un corredor muy limitado, bajo condiciones atmosféricas específicas.

Aunque es relativamente poco frecuente, este fenómeno puede provocar diferencias notables en distancias cortas. Por ejemplo, un vecindario podría registrar varios centímetros de nieve, mientras que a pocos minutos en automóvil apenas se observa acumulación significativa.

En este caso, los especialistas no descartan que pudiera desarrollarse entre los Apalaches centrales y sectores del Atlántico medio y el sur de Nueva Inglaterra. De concretarse, ese patrón aumentaría la incertidumbre sobre los acumulados finales y explicaría posibles contrastes marcados dentro del área metropolitana.

Impacto en transporte y vida diaria

Las autoridades recomiendan a los residentes monitorear actualizaciones oficiales antes de salir de casa. Las carreteras podrían volverse peligrosas durante la madrugada y la mañana del lunes debido a la combinación de nieve pesada y viento intenso. Además, la visibilidad cercana a cero en algunos momentos podría provocar retrasos en el transporte público y cancelaciones de vuelos.

En cuanto a peatones, es importante utilizar calzado con buena tracción y estar atentos a posibles placas de hielo ocultas bajo la nieve.

Después de la tormenta: frío y hielo

Aunque el cielo despejado del martes traerá alivio visual, las bajas temperaturas podrían prolongar algunos riesgos. La nieve acumulada puede compactarse y convertirse en hielo durante la noche, generando condiciones resbaladizas en aceras y entradas de edificios.

Por ello, expertos recomiendan retirar la nieve lo antes posible y esparcir sal o arena para mejorar la tracción. También es fundamental limpiar desagües y evitar que la nieve bloqueé accesos de emergencia.

En resumen, la tormenta mantendrá sus efectos más severos hasta la mañana del lunes, con mejoría gradual por la tarde y condiciones más estables para el martes 24 de febrero. Sin embargo, el impacto final dependerá de la trayectoria exacta del sistema y de la interacción entre el aire frío y la humedad costera. Mientras tanto, la recomendación principal es clara: mantenerse informado y priorizar la seguridad.

