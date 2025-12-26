Cazzu presume la compra de su nueva casa y celebra la Navidad con su hija

La cantante argentina Cazzu compartió con sus seguidores lo orgullosa que está de sus logros durante 2025. La artista compartió una serie de fotos de lo mejor de su último año y una foto llamó la atención de sus seguidores: Cazzu presumió la adquisición de su nueva casa, poniéndo fin a los problemas habitacionales que padecía.

La imagen se trata de una captura de pantalla de una conversación de Whatsapp entre Cazzu y otra persona. En el chat Cazzu envió una imagen de ella sosteniendo una llave y en fondo se ve su nueva casa aun vacía. La fecha del mensaje data del 25 de noviembre de 2025, aunque no especifica la fecha exacta de la compra de su nuevo hogar. La artista acompañó la imagen con el mensaje “MI CASA”.

Sus fans celebraron que Cazzu finalmente tenga casa propia luego de que la artista habló hace varios meses de las dificultades que estaba experimentando para rentar una casa con su hija Inti en Argentina tras su polémica ruptura con el cantante mexicano Christian Nodal, quien es padre de la menor.

En agosto de este año la artista argentina reveló en el pódcast de Héctor Elí que estaba teniendo problemas para encontrar un hogar con su hija. La artista confesó que tuvo que prescindir del alquiler de una casa porque era demasiado costoso y no podía seguir pagando por el lugar.

“El otro día deshice un alquiler que tenía, ¿sabes? Como vivía en un lugar, no lo podía seguir pagando… esto está carísimo, no quiero vivir en un lugar tan caro, me voy a mudar”, dijo en la charla.

La artista dijo que ha sido blanco de discriminación cuando entregó el departamento que alquilaba. “Me mudé y cuando fui a entregar mi departamento, imagínate, yo vivo con mi hija, tengo un TOC un poco con el orden. Soy muy ordenada, soy una señora hecha y derecha y, bueno, quizá por cuestiones de plata, por cuestiones de que yo sentí que la persona que recibió el departamento, que la persona que me alquiló, tenía simplemente un prejuicio latente, no tenía una razón para destratarme“, mencionó.

Cazzu, quien es una artista urbana y cuenta con muchos tatuajes en su cuerpo, señaló que ha sido víctima de discriminación por su apariencia.

“Personas que te ven y que en ese momento que te han visto cómo te vestís, como esto, necesitan que en su cerebro eso que vos representás encaje con lo que ellos consideran que es lo que hay que representar… Drogas, maldad, idea de desastre. Yo tengo a mi amiga Joaqui, que siempre decimos: ‘La gente no nos quiere alquilar las casas porque piensa que vamos a estar, no sé, haciendo (algo malo)’”, señaló.

Cazzu se prometió tener su propio hogar antes de que acabe el año y con esta foto deja constancia que lo logró. “Este año me compro una casa, sí o si tengo que trabajar mucho”, dijo.

Sigue leyendo:

Belinda sobre una posible colaboración musical con Cazzu: “No hay que correr”

Juez admite demanda de Christian Nodal contra Cazzu

Cazzu confiesa que admira a Belinda pero descarta colaborar con ella por el momento