Chris Bosh revela susto de salud que lo dejó “cubierto de sangre”

El miembro del Salón de la Fama de la NBA Chris Bosh confesó este miércoles que sufrió recientemente un episodio de salud alarmante que lo dejó “cubierto de mi propia sangre”, según relató en un video publicado en redes sociales.

“Me estaba preparando para salir con mi mujer, y de repente ya estaba en el suelo”, explicó el exjugador. “No entraré en detalles, pero se nota que todavía me estoy recuperando [señala los ojos]. … Fue algo aterrador y llegó rápido. Y eso me hizo tener una visión de la vida realmente diferente”.

El exala-pívot, 11 veces All-Star y dos veces campeón con el Miami Heat, no ofreció detalles específicos sobre el incidente, pero reconoció que el susto le hizo reflexionar sobre su salud y su vida personal.

Problemas médicos que marcaron su carrera

Los problemas de salud truncaron la carrera de Bosh en la NBA. En 2015 fue hospitalizado por coágulos de sangre potencialmente mortales en los pulmones, y en 2016 se detectó otro en su pierna izquierda. La condición fue catalogada por médicos de la liga como peligrosa para continuar su carrera.

Aunque Bosh intentó regresar a las canchas, nunca volvió a disputar un partido oficial en la NBA y terminó anunciando su retiro en 2019, cerrando una trayectoria que también incluyó etapas destacadas con los Toronto Raptors.

Pese a los contratiempos, su legado quedó asegurado con su ingreso al Salón de la Fama del Baloncesto, reconocimiento a una carrera marcada por su talento, liderazgo y resiliencia.

Sigue leyendo:

·Chris Paul anunció su retiro de la NBA

·NBA suspende a Isaiah Stewart siete partidos tras pelea entre Pistons y Hornets

·LeBron James rompe otro récord histórico: el triple-doble más veterano de la NBA