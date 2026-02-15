Cazzu fue invitada a la segunda fecha de Bad Bunny en Argentina

Hace unos días se informó que Cazzu no asistiría a la ceremonia de premiación de Premios Lo Nuestro, y ahora se ha revelado que en sus planes para estos días había una aparición mucho más importante.

Durante el segundo show del puertorriqueño Bad Bunny en Buenos Aires, Argentina, la cantante subió al escenario para cantar con él. Hay que recordar que el cantante agotó tres fechas en la ciudad, 13, 14 y 15 de febrero, en el Estadio River Plate como parte de su tour ‘Debí tirar más fotos’.

Primero, Cazzu interpretó ‘Loca – Remix’ junto con Bad Bunny, Duki y Khea. Esta canción fue publicada en 2018, poco antes de que el puertorriqueño se convirtiera en el fenómeno mundial que es ahora.

Luego, la cantante de 32 años se quedó sola en el escenario para cantar ‘Con otra’, la canción con la que regresó a la música en marzo del año pasado tras toda la polémica con Christian Nodal. Muchos fanáticos aseguran que esta es una canción para el mexicano, aunque ella dice que se inspira en muchas personas.

Estos shows en Argentina son los primeros que Bad Bunny hace tras su participación en el medio tiempo del Super Bowl, el cual se convirtió en el más visto en la historia y que aún es motivo de análisis y discusiones en redes sociales.

El ‘Debí tirar más fotos World Tour’ está a punto de terminar su paso por Latinoamérica, pues las últimas fechas programadas son el 20 y 21 de febrero en San Pablo, Brasil. Otra de las etapas más esperadas de esta gira comenzará el 22 de mayo en Barcelona, España, donde comenzará su recorrido por Europa luego de años sin presentarse.

En España, el cantante puertorriqueño tiene 12 fechas confirmadas entre Madrid y Barcelona.

Sigue leyendo:

• $5,000 por el disfraz de arbusto del show de Bad Bunny

• Marc Anthony dice que amó “cada segundo” del show de Bad Bunny en el Super Bowl LX

• Bad Bunny es reconocido por Academia Puertorriqueña de la Lengua Española