La exnovia de Eric Dane, Priya Jain, dona $10,000 dólares a su familia tras su muerte

La campaña de GoFundme en beneficio de la familia del fallecido actor Eric Dane continúa recaudando fondos. La exnovia de Dane, Priya Jain, donó $10,000 dólares a la campaña.

Jain, quien tuvo un breve romance con Dane, donó a la campaña de recaudación, la cual nombra a Rebecca Gayheart como “Beneficiaria” de los fondos.

La actriz de 28 años fue vinculada por primera vez con el actor de 53 años en noviembre de 2024. Ambos salieron durante un año y varios meses antes del fallecimiento del actor decidieron convertirse en amigos.

Una fuente dijo a Us Weekly que Priya Jain quedó en shock al conocer el fallecimiento de Dane ya que no se imaginaba que ocurriría tan pronto. La estrella de ‘Grey’s Anatomy’ anunció que fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en abril de 2025 y falleció 10 meses después.

“Ella siente un gran amor por su familia y sabe lo difícil que es esto para sus hijas”, dijo la fuente. Eric Dane y Gayheart tuvieron dos hijas Billie, de 15 años, y Georgia, de 14.

La familia confirmó el fallecimiento de Eric Dane a través de comunicados y destacó la iniciativa para concienciar sobre el ELA y recaudar fondos para investigar esta enfermedad.

“Con gran pesar, compartimos que Dane falleció el jueves por la tarde tras una valiente batalla contra la ELA. Pasó sus últimos días rodeado de amigos queridos, su devota esposa y sus dos hermosas hijas, Billie y Georgia, quienes eran el centro de su mundo”, decía el comunicado. “A lo largo de su trayectoria con la ELA, Eric se convirtió en un apasionado defensor de la concienciación y la investigación, decidido a marcar la diferencia para otros que enfrentan la misma lucha”.

Tras conocerse su fallecimiento varias figuras del espectáculo hicieron donaciones a la campaña entre los que destacan el creador de ‘Euphoria’ Sam Levinson, quien donó $27,000 dólares, y Hailey Bieber, quien donó $20,000 dólares.

