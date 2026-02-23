Celebridades donan dinero a la familia del fallecido Eric Dane

El pasado 19 de febrero se confirmó la muerte del actor Eric Dane a los 53 años, días después algunos de sus amigos decidieron crear una campaña GoFundMe para apoyar a la familia de Dane. Hasta la fecha, se ha recaudado $338,234 dólares.

Inicialmente los organizadores de la campaña aspiraban a recibir $250,000 dólares, pero al superar esta cantidad el objetivo aumentó a $500,000 dólares. En la descripción se explica que “cualquier contribución, sin importar el tamaño, ayudará a brindar estabilidad durante este momento increíblemente difícil y en el futuro para las maravillosas hijas de Eric”.

Dane tuvo dos hijas: Billie Beatrice y Georgia Geraldine, ambas son adolescentes. La campaña dice directamente que la beneficiaria será la madre y viuda del actor, Rebecca Gayheart. En la descripción también dice: “A medida que su enfermedad avanzaba mucho más rápido de lo que nadie podría haber imaginado, los amigos de Eric se unieron para crear este GoFundMe para apoyar a sus hijas y sus futuras necesidades”.

El actor, quien siempre será recordado por interpretar al doctor Mark Sloane en la serie ‘Grey’s Anatomy’ fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) en 2025.

Entre las donaciones más significativas hasta la fecha está la de Hailey Bieber, quien hizo una donación de $20,000 dólares, y también la del creador de ‘Euphoria’, Sam Levinson, que aportó $27,000 dólares. Hay que recordar que el actor interpretó a Cal Jacobs en la serie de HBO.

Tras la muerte del actor, Netflix publicó una entrevista que Dane dejó grabada y con instrucción de que fuera publicada tras su muerte. Tras el diagnostico y su rápido deterioro, Dane era consciente de que moría pronto, por lo que dejó ciertas instrucción.

En la entrevista, publicada bajo el título ‘Famous Last Words’, el actor dedicó el final a sus dos hijas. “Billie y Georgia, ustedes son mi corazón. Son todo para mí. Buenas noches. Las amo. Esas son mis últimas palabras”, dijo.

