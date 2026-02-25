Noreste de EE.UU.: Nueva tormenta llega antes de terminar de limpiar la anterior

Una ligera nevada se movió por partes del noreste este miércoles mientras personas que se dirigían a sus trabajos y a la escuela trataban de escapar de una enorme tormenta que dejó acumulaciones de nieve en las calles y en las aceras desde Maryland hasta Maine.

Se esperaba entre 1 y 3 pulgadas de nieve, muy lejos de la última tormenta, pero cualquier nieve que se derritiera posiblemente se congeló en medio de la noche del martes, lo que resultó en un hielo negro irregular que hizo que algunas carreteras estuvieran resbaladizas, explicó el Servicio Meteorológico Nacional (NWS).

La gran tormenta de nieve de esta semana dejó a las ciudades luchando por limpiar montones de nieve que no mostraban señales de derretirse prontamente.

El martes en la noche, la ciudad de Nueva York había esparcido 143 millones de libras de sal, de acuerdo con el alcalde Zohran Mamdani, y había contratado al menos a 3,500 personas como paleadores de emergencia. Los turnos, que cobran $30 dólares por hora, consisten en limpiar la nieve de las calles y paradas de autobús.

Aceras intransitables para discapacitados

Sin embargo, aún queda mucho trabajo por hacer, particularmente para las muchas personas con discapacidad.

El vocero del Centro para la Independencia de los Discapacitados de Nueva York, Jeff Peters, describió partes de la ciudad como islas intransitables, informó NBC News.

“Encontrarás un tramo de acera despejado, y luego un sendero de unas seis pulgadas por el que solo se puede caminar con un pie delante del otro, sin espacio para cochecitos, andadores ni muletas”, afirmó Peters. “Luego llegas a la esquina y no solo está sin palear, sino que prácticamente tienes un glaciar al final”.

Una mujer, identificada como Tina Guenette, que usa una silla de ruedas con motor, tuvo que limpiar su jardín esta semana después de que cayera más de 33 pulgadas de nieve en Harrisville, Rhode Island, una ciudad a unas 17 millas al noroeste de Providence.

“Realmente no tengo opción si mi perro de servicio quiere salir”, manifestó Guenette el martes. “Harrisville tiene un programa voluntario de paleado de nieve, pero no ha tenido voluntarios en los últimos años”, dijo.

Grandes cantidades de nieve

La tormenta del lunes cubrió la región de nieve y canceló vuelos, interrumpió el transporte público, tumbó cables eléctricos y causó la muerte de al menos una persona. Cayeron más de 3 pies de nieve en Rhode Island, superando los números totales de nieve de la histórica ventisca de 1978 que flageló el noreste de la nación, dijo el servicio meteorológico.

El meteorólogo y excientífico jefe de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, Ryan Maue, expresó que si toda la nieve que cayó desde Maryland hasta Maine cayera solo en Manhattan, la nieve llegaría a una milla de altura.

En Newport, Rhode Island, Joseph Boutros, de 21 años, fue hallado inconsciente dentro de un vehículo cubierto de nieve el lunes en la noche, informó el departamento de policía. El joven estudiante de la Universidad Salve Regina fue transportado a un hospital y fue declarado muerto por intoxicación con monóxido de carbono, de acuerdo con las autoridades.

Asimismo, en la Gran Manzana, los trabajadores usan enormes depósitos de agua tibia donde se depositarán grandes cantidades de nieve e hielo, indicó el Comisionado de Saneamiento interino, Javier Loján. Ayudaron a derretir 11.5 toneladas métricas de nieve en la tormenta del mes pasado.

En Providence, Rhode Island, la ciudad está llevando nieve a cinco lugares, manifestó Josh Estrella, director de comunicaciones del gobierno municipal. “El desafío es tan grande que podrían añadirse vertederos adicionales”, agregó.

Escuelas vuelven a la normalidad

Algunos distritos escolares grandes volvieron a las clases presenciales el miércoles, incluyendo Filadelfia, que había optado por la enseñanza en línea en los dos primeros días de la semana.

Las escuelas reabrieron en Boston, luego de haber permanecido cerradas desde la semana pasada por las vacaciones de invierno.

En la ciudad de Nueva York, más de 900,000 alumnos del sistema escolar público más grande de Estados Unidos tuvieron un día normal el martes. Muchos estudiantes y sus cuidadores treparon por grandes bancos de nieve y esquivaron esparcidores de sal en la entrega matutina.

El servicio eléctrico había vuelto para muchos de los cientos de miles de personas que se quedaron sin electricidad en Massachusetts, Nueva Jersey, Delaware y Rhode Island. No obstante, casi 160,000 clientes en Massachusetts seguían sin el suministro la madrugada del miércoles.

Miles de vuelos con origen y destino en Estados Unidos han sido cancelados los últimos días. Para este miércoles, con casi 200 vuelos suspendidos, de acuerdo con la página web de seguimiento de vuelos FligthAware. Asimismo, el Aeropuerto Internacional TF Green de Rhode Island reabrió el martes. Algunos vuelos despegaron el miércoles, mientras que otros fueron cancelados.

