Video: monja salva a niño de árbol que cayó en Manhattan durante tormenta invernal

Una escena que pudo terminar en tragedia se transformó en un acto de heroísmo que hoy conmueve a Nueva York.

Un niño pequeño salió ileso después de que un árbol de aproximadamente 30 pies se desplomara repentinamente durante la reciente tormenta invernal en Manhattan, a tan solo unos pasos de donde jugaba. El momento quedó captado en video de vigilancia y muestra cómo una monja lo cubre con su cuerpo justo antes del impacto.

El incidente ocurrió en la calle West 51st, en el vecindario de Hell’s Kitchen, en pleno temporal invernal que azotó la ciudad con fuertes ráfagas de viento y acumulación de nieve. Vecinos relataron que al menos 2 árboles cayeron en la misma cuadra durante la tormenta, generando momentos de pánico entre residentes y comerciantes.

De acuerdo con testigos, el menor se encontraba jugando cerca del Convent of the Sacred Heart cuando, sin previo aviso, el árbol se desprendió de raíz y cayó atravesando la calle. En cuestión de segundos, una de las religiosas que estaba junto al niño reaccionó instintivamente y se lanzó sobre él para protegerlo.

“Nos tomó un minuto entender la gravedad de lo que había pasado. Nos quedamos sin palabras”, expresó la hermana Mary Casey O’Connor, del convento, al describir la escena para Pix 11. Según explicó, varias religiosas estaban afuera disfrutando de la nieve y limpiando la acera cuando ocurrió el accidente.

El segundo que cambió todo

Las imágenes de vigilancia muestran la magnitud del riesgo. El tronco se desploma con fuerza, levantando nieve y escombros a su paso. La monja cubre completamente al pequeño mientras el árbol impacta a escasos pies de distancia.

“Si el árbol se hubiera movido un poco hacia un lado u otro, o si ellos hubieran estado parados apenas unos centímetros más allá, alguien podría haber resultado gravemente herido”, comentó la hermana Eleina Marie.

Milagrosamente, el menor no sufrió ninguna lesión. Tampoco la religiosa resultó herida de gravedad, aunque el susto fue mayúsculo para todos los presentes.

El peligro no terminó ahí. A pocos metros de distancia, en la misma calle, otro árbol también se desplomó durante la tormenta. En ese caso, casi golpea a un trabajador local.

Giovanni Crabel, gerente del bar Flex Hell’s Kitchen, recordó el momento como uno de los más impactantes de su vida. “Todo lo que recuerdo es ver nieve a mi alrededor y, de repente, un árbol enorme a mi lado izquierdo”, dijo.

El establecimiento sufrió daños materiales, aunque posteriormente reabrió sus puertas. La caída de 2 árboles en una misma cuadra ha generado preguntas entre los residentes sobre la estabilidad del arbolado urbano durante tormentas intensas.

Expertos en seguridad urbana advierten que la combinación de nieve pesada acumulada y fuertes vientos puede debilitar árboles, especialmente aquellos con raíces afectadas por humedad previa o estructuras envejecidas. En barrios con calles estrechas y alto tránsito peatonal como Hell’s Kitchen, el riesgo puede multiplicarse.

Tras el incidente, vecinos expresaron alivio al saber que nadie resultó gravemente herido y destacaron la valentía de la religiosa. “Sentimos gratitud por esa hermana que estuvo ahí para el pequeño y para toda la comunidad”, comentó un residente. “Todos dependemos unos de otros, y estos son momentos hermosos para recordar, incluso en medio del caos”.

El hecho también resaltó el llamado a revisar el estado de los árboles en Manhattan tras tormentas severas. Las autoridades suelen realizar inspecciones posteriores a eventos climáticos extremos, pero residentes piden evaluaciones preventivas más frecuentes, especialmente en zonas residenciales con alto flujo de familias.

