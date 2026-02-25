Quiénes recibirán hoy pagos directos de hasta $5,108 del Seguro Social

La Administración del Seguro Social continúa con la tercera ronda de pagos correspondientes a febrero para jubilados, con depósitos que pueden alcanzar hasta $5,108 mensuales, dependiendo del historial laboral y la edad de retiro del beneficiario.

¿Quiénes reciben el pago hoy?

Los jubilados nacidos entre el día 21 y el 31 de cualquier mes del año recibirán su depósito el miércoles 25 de febrero.

El calendario de febrero se dividió en tres fechas según el día de nacimiento:

–11 de febrero: beneficiarios nacidos del 1 al 10 de cualquier mes del año.

–18 de febrero: beneficiarios nacidos del 11 al 20 de cualquier mes del año.

–25 de febrero: beneficiarios nacidos del 21 al 31 de cualquier mes del año.

Este sistema escalonado es el método habitual que utiliza la Administración del Seguro Social para distribuir los pagos mensuales.

¿Quién puede recibir beneficios?

Los ciudadanos pueden comenzar a recibir beneficios de jubilación del Seguro Social a partir de los 62 años. Sin embargo, la cantidad mensual depende de varios factores clave:

–La edad en que la persona decide jubilarse.

–El monto total aportado al sistema a lo largo de su vida laboral.

–El número de años cotizados.

¿Cómo se alcanza el pago máximo de $5,108?

De acuerdo con la Administración del Seguro Social, una persona que se jubile a los 62 años –la edad mínima elegible– puede recibir hasta $2,831 mensuales.

En contraste, quienes retrasan su jubilación hasta los 70 años pueden alcanzar pagos de hasta $5,108 por mes.

El aumento en el beneficio se debe a que el sistema premia a quienes difieren su retiro, acumulando créditos adicionales por cada año trabajado después de la edad mínima.

Los beneficiarios pueden consultar una estimación personalizada utilizando la calculadora oficial disponible en el sitio web de la agencia.

¿Cómo se financia el Seguro Social?

El programa se sostiene mediante un impuesto sobre la nómina que es pagado tanto por empleadores como por empleados.

Estas contribuciones alimentan el fondo fiduciario que permite cubrir los pagos mensuales a jubilados y otros beneficiarios.

Sin embargo, analistas advierten que, si el Congreso no toma medidas, el sistema podría enfrentar dificultades para pagar beneficios completos a partir de 2034.

El principal desafío es el aumento en el número de jubilados combinado con una fuerza laboral más reducida que aporta al sistema.

Por ahora, los pagos continúan conforme al calendario establecido para febrero.

