Detienen en Texas a Benigno Loria, integrante del CJNG

Autoridades del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) informaron sobre la detención en Houston, Texas, de Benigno Loria, identificado como presunto integrante del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El arresto ocurre tres días después del operativo en México en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”.

Beningo Loria presunto integrante del CJNG

De acuerdo con la agencia estadounidense, Loria es originario de Belice y fue capturado con base en una orden de deportación definitiva emitida en 2024, una orden de arresto vigente y su afiliación a una pandilla. Permanecerá bajo custodia mientras se concreta su deportación.

ICE señaló que el detenido era miembro del CJNG, organización que lideraba Oseguera Cervantes, quien murió el pasado domingo durante un enfrentamiento en Tapalpa, Jalisco, entre integrantes del cártel y fuerzas federales mexicanas.

La Secretaría de la Defensa Nacional de México (Sedena) informó que en ese operativo murieron en el lugar cuatro miembros del CJNG y otros tres murieron durante su traslado a la Ciudad de México, entre ellos “El Mencho”. La dependencia indicó que la acción contó con cooperación de Estados Unidos mediante intercambio de información de inteligencia.

Trump se atribuyó la muerte de “El Mencho”

Un día después, el presidente Donald Trump se refirió al operativo durante su discurso del Estado de la Unión ante el Congreso, donde aseguró que su gobierno había acabado con “uno de los capos de los cárteles más siniestros”, sin mencionar el nombre del narcotraficante.

Según las autoridades estadounidenses, Benigno Loria huyó a Estados Unidos en 2023 tras sobrevivir a un atentado. Es señalado como parte de la estructura del CJNG y considerado un objetivo prioritario en acciones contra el crimen.

¿Dónde opera el CJNG?

El Cártel Jalisco Nueva Generación es una de las organizaciones criminales con mayor presencia en México. De acuerdo con estimaciones oficiales, opera en 28 de los 32 estados del país, con mayor control en Jalisco, Colima, Nayarit, Michoacán y Guanajuato. Además del narcotráfico, se le atribuyen actividades como extorsión, lavado de dinero, fraudes y operaciones a través de empresas gasolineras e inmobiliarias.

En Estados Unidos, el CJNG es considerado organización terrorista por su papel en la crisis de opioides y el uso de tácticas violentas contra población y autoridades.

