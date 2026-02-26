EE.UU. declara oficialmente muerto a “El Mencho”, líder del CJNG

El Departamento de Estado declaró oficialmente muerto a Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, fundador y exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), uno de los grupos criminales más violentos que operan en México.

Por su captura, las autoridades estadounidenses ofrecían hasta 15 millones de dólares.

Tras la confirmación de su muerte, el Programa de Recompensas contra los Narcóticos del Departamento de Estado modificó la ficha de Oseguera Cervantes de “buscado” a “llevado ante la justicia”. Hasta el momento, no se ha informado si alguien cobró la recompensa de 15 millones de dólares.

“El Mencho” de los fugitivos más buscados por EE.UU.

“El Mencho” lideró el CJNG desde su fundación en 2009 y era considerado uno de los fugitivos más buscados debido a su papel en el tráfico de cocaína, metanfetamina, fentanilo y heroína hacia Estados Unidos, así como por su implicación en intentos de asesinato de funcionarios y otras actividades delictivas.

Operativo en Tapalpa, Jalisco

El narcotraficante mexicano fue abatido el pasado domingo 22 de febrero por fuerzas especiales de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) en una zona residencial de cabañas en Tapalpa, Jalisco. Las labores de inteligencia permitieron localizarlo a través de una de sus parejas sentimentales.

Durante el enfrentamiento murieron ocho integrantes del CJNG, mientras que Oseguera Cervantes fue trasladado vía aérea a un hospital, donde falleció en el trayecto a Morelia. Como consecuencia del operativo, también murieron 25 elementos de la Guardia Nacional, un custodio y un agente de la Fiscalía General del Estado.

Historial criminal y acusaciones en EE.UU.

Desde 2017, “El Mencho” enfrentaba múltiples procesos criminales ante la Corte Federal del Distrito de Columbia, incluyendo conspiración y distribución de sustancias controladas como metanfetamina, cocaína y fentanilo. También se le acusó de uso de armas de fuego en relación con delitos de narcotráfico y de operar una empresa criminal continua.

En 2022, la acusación más reciente lo vinculaba directamente con la importación ilegal de drogas hacia Estados Unidos y con operaciones violentas para expandir su control sobre el tráfico de fentanilo tras la caída de Ismael “El Mayo” Zambada y la guerra entre las facciones de “Los Chapitos” y “Los Mayos”.

Expansión y actividades del CJNG

El CJNG no solo controla gran parte del tráfico de drogas en México, sino que también participa en robo de combustible, extorsión, fraudes de tiempo compartido y minería. La organización fue considerada por autoridades estadounidenses como una de las más poderosas y violentas del mundo, especialmente tras aliarse con “Los Chapitos” para aumentar la venta de fentanilo y cocaína.

