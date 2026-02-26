‘Gracias Telemundo’: William Valdés habla de su papel en La Casa de los Famosos 6

El cubano William Valdés asumió un nuevo reto profesional y con un proyecto muy exitoso: el reality show La Casa de los Famosos, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En esta sexta temporada, el exconductor de programas como Despierta América está encargado de los análisis de los distintos momentos que se viven en la competencia en un podcast oficial del programa.

“El podcast de La Casa empieza y el presentador es William Valdés. Todos los lunes entrevistará al eliminad@ de la semana y los miércoles se conectará con La Jefa para traerles muchas sorpresas en la noche de nominación. Puedes ver los episodios al finalizar la gala en You Tube, en nuestro canal de Telemundo Entretenimiento”, anunciaron en la cuenta en Instagram de la cadena Telemundo.

Ante esta nueva oportunidad que vive en su carrera, el creador de contenido dijo: “Gracias Telemundo por esta bonita aventura”.

Esta noticia ha generado muchos comentarios positivos para el famoso, ya que consideran que hará un trabajo estupendo en el programa. “Felicidades, William, me da mucho orgullo verte brillar”, “Muchos éxitos chiqui, el año que viene como habitante”, “Felicidades en esta nueva etapa de tu vida profesional mi querido amigo. El tiempo de Dios es Perfecto y te mereces todo lo que estás viviendo. Que sigan los éxitos !!!!! Un gran abrazo y miles de bendiciones para ti”.

Tras un periodo de enfoque en sus plataformas personales y otros proyectos en México y Estados Unidos, este regreso a Telemundo marca un hito importante en su trayectoria.

Su rol en el podcast oficial no solo busca resumir la jornada, sino profundizar en las estrategias y polémicas que los conductores de la gala diaria, a veces por tiempo, no pueden abordar a fondo.

