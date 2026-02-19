Laura Zapata y Oriana Marzoli protagonizan discusión en La Casa de los Famosos 6

Luego de un día del estreno de La Casa de los Famosos se generó una situación incómoda entre Laura Zapata y Oriana Marzoli. La discusión se registró en la cocina y sorprendió a quienes viven dentro de la mansión y a la audiencia.

Todo empezó porque la creadora venezolana de contenido no se sintió nada cómoda con un comentario que le hizo la actriz.

“Yo soy Laura Zapata, a tus órdenes. Yo soy la villana de las telenovelas de México, a lo mejor tú no me conoces. Entonces me dices que yo te dije ‘zorra’. En mis novelas digo ‘maldita gata’, ‘maldita billetera’”, le afirmó la famosa.

Ante esto, la chica reality le contestó que no sabía quién era ni cómo son las producciones en las que ha trabajado, por eso le molestó la forma en como se refirió a ella.

“Zorra, escuincla, esas cuatro me dijiste. A lo mejor yo te contesto ‘zorra tú’, pero no me vuelvas a llamar ‘maldita zorra'”, afirmó para luego irse.

Usuarios reaccionan a pelea de Laura Zapata en La Casa de los Famosos 6

La discusión terminó y varios de los habitantes hicieron algunas caras de sorpresa, como Jailyne Ojeda, quien estaba muy cerca de donde se estaba registrando la discusión.

El clip de este momento fue compartido en la cuenta en Instagram de La Casa de los Famosos y ha generado muchas reacciones. Algunos de los mensajes que se han leído son: “Vamos Laurita, estamos contigo”, “Aguante, Oriana”, “Muy bien, Oriana, no te dejes”, “Team Laura Zapata, me encanta”.

Es probable que este conflicto traiga mucha tela que cortar en el futuro, pues por lo visto ninguna de las dos se quedará callada.

Este apenas es uno de los tantos momentos que se esperan en los meses que durará La Casa de los Famosos, un reality show que ha sido un rotundo éxito para Telemundo por las diversas situaciones, favoritismos y rivalidades que han ocurrido en la historia del programa.

Sigue leyendo:

· Manelyk González cuenta detalles de La Casa de los Famosos 6

· Laura Zapata confirma que estará en La Casa de los Famosos: ‘Está decidido’

· Kunno dice que Ángela Aguilar y Christian Nodal lo apoyarán en La Casa de los Famosos 6