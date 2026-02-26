Hallan muerto a Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense, debajo de un velero en Sonora

La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue hayado muerto el ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años que había sido reportado como desaparecido el 25 de febrero en la comisaría de San Carlos, municipio de Guaymas.



De acuerdo con la autoridad, la denuncia por la desaparición se presentó en el poblado de San Carlos, lo que activó un operativo de búsqueda, por lo que personal especializado entrevistó a personas cercanas, inspeccionó el domicilio donde residía el ciudadano estadounidense y revisó tanto su vehículo como una embarcación vinculada al caso.

Las labores incluyeron acciones de campo y gabinete con la participación de peritos y agentes ministeriales.

Hallan cuerpo de Patrick Joseph Weber debajo de un velero

El cuerpo fue localizado este jueves 26 de febrero en el área de muelles de San Carlos, debajo de un velero contiguo al de su propiedad. La recuperación de los restos estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.

FGJES informa localización del cuerpo de ciudadano estadounidense en Guaymas



Guaymas, Sonora, 26 de febrero de 2026.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), informa que derivado de las acciones de búsqueda e investigación iniciadas el pasado 25 de febrero,… pic.twitter.com/D8hBhAV9gU — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) February 26, 2026

Tras el rescate, Servicios Periciales procesaron la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.



Según el reporte oficial, las investigaciones no encontraron indicios de violencia ni de saqueo en el departamento del ciudadano, en su embarcación ni en su vehículo de modelo reciente, que fue hallado intacto en el estacionamiento



Al momento de su localización, Weber conservaba entre sus prendas su teléfono celular y su cartera.

En Sonora, fue localizado sin vida el estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años, quien había sido reportado como desaparecido desde el pasado 21 de febrero. #Hora21 con @JLANoticias | #nmásforo | #SiempreEnVivo | #SiempreContigo | Sigue la señal en vivo por… pic.twitter.com/YpVSBrB6gY — N+ FORO (@nmasforo) February 27, 2026

Por tratarse de un ciudadano estadounidense, la Fiscalía mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo para coordinar los efectos legales y brindar asistencia consular a los familiares. La institución precisó que esta coordinación se ha mantenido durante las distintas etapas del proceso.

🚨 Encuentran SIN VIDA al adulto mayor estadounidense reportado como desaparecido en San Carlos, Guaymas, #SONORA.



El cuerpo de Patrick Joseph Weber, de 71 años, fue localizado en una embarcación en un muelle.



El ciudadano de EE.UU. había sido visto por última vez el sábado 21… pic.twitter.com/HMiTMnTyRJ — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) February 26, 2026

La carpeta de investigación continúa abierta en espera de los resultados de los estudios forenses, que permitirán establecer si el deceso se debió a causas naturales o a un accidente en la zona de muelles.

Sigue leyendo: