Hallan muerto a Patrick Joseph Weber, ciudadano estadounidense, debajo de un velero en Sonora
Localizan sin vida en Sonora al estadounidense Patrick Joseph Weber, estaba debajo de un velero en los muelles de San Carlos
La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora informó que fue hayado muerto el ciudadano estadounidense Patrick Joseph Weber, de 71 años que había sido reportado como desaparecido el 25 de febrero en la comisaría de San Carlos, municipio de Guaymas.
De acuerdo con la autoridad, la denuncia por la desaparición se presentó en el poblado de San Carlos, lo que activó un operativo de búsqueda, por lo que personal especializado entrevistó a personas cercanas, inspeccionó el domicilio donde residía el ciudadano estadounidense y revisó tanto su vehículo como una embarcación vinculada al caso.
Las labores incluyeron acciones de campo y gabinete con la participación de peritos y agentes ministeriales.
Hallan cuerpo de Patrick Joseph Weber debajo de un velero
El cuerpo fue localizado este jueves 26 de febrero en el área de muelles de San Carlos, debajo de un velero contiguo al de su propiedad. La recuperación de los restos estuvo a cargo de elementos de la Secretaría de Marina Armada de México.
Tras el rescate, Servicios Periciales procesaron la escena y trasladaron el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para la práctica de la necropsia de ley, a fin de determinar la causa exacta del fallecimiento.
Según el reporte oficial, las investigaciones no encontraron indicios de violencia ni de saqueo en el departamento del ciudadano, en su embarcación ni en su vehículo de modelo reciente, que fue hallado intacto en el estacionamiento
Al momento de su localización, Weber conservaba entre sus prendas su teléfono celular y su cartera.
Por tratarse de un ciudadano estadounidense, la Fiscalía mantiene comunicación permanente con el Consulado General de los Estados Unidos en Hermosillo para coordinar los efectos legales y brindar asistencia consular a los familiares. La institución precisó que esta coordinación se ha mantenido durante las distintas etapas del proceso.
La carpeta de investigación continúa abierta en espera de los resultados de los estudios forenses, que permitirán establecer si el deceso se debió a causas naturales o a un accidente en la zona de muelles.
Sigue leyendo:
- EE.UU. declara oficialmente muerto a “El Mencho”, líder del CJNG
- Detienen en Texas a Benigno Loria, integrante del CJNG
- Estadounidenses en Puerto Vallarta se sienten seguros a pesar de la violencia desatada por la muerte de “El Mencho”
- México descartó riesgo y aseguró que hay “confianza” en la organización de partidos del Mundial 2026