Kevin Williamson no descarta que se haga ‘Scream 8’

A pocos días de que la película de terror ‘Scream 7’ estrene en salas de cine, el guionista y director Kevin Williamson reveló en su estreno mundial que no se ha descartado la idea de una octava película.

Los estudios y empresas especializadas apuestan a que esta pelicula se convertirá en el mayor estreno del año hasta la fecha, incluso creen que podría convertirse en la entrega con mayor recaudación de toda la franquicia.

Justamente esa buena respuesta es la que estaría esperando Williamson para poner en marcha ‘Scream 8’. “Cuando estás sentado en el set a las 3:00 de la mañana, piensas: ‘Bueno, ¿de qué trataría ‘Scream 8’?’. Y empiezas a pensar en ideas”, le contó el cineasta a ‘Deadline’.

Hay que recordar que Williamson se encargó del guion de las dos primeras películas de la saga, estrenada hace tres décadas. También estuvo a cargo del guion de ‘Scream 4’ (2011) y para esta septima película regresó al proyecto como director y guionista.

La escritura de la historia también contó con la ayuda de la actriz Neve Campbell y también ha estado involucrada en la idea inicial para la octava película. “Neve tuvo una idea genial, y todos parecieron entusiasmarse. Así que sí, si esta película funciona y la gente la quiere, estamos aquí para los fans. Así que, si la quieren, sin duda se la daremos”, explicó Williamson.

Kevin Williamson on Neve Campbell’s idea for the potential for ‘Scream 8’ : “If they [the ‘Scream’ fans] want it, we’ll certainly give it to them” pic.twitter.com/JmegLv7dAN — Deadline (@DEADLINE) February 26, 2026

Sin duda esta franquicia ha sido muy importante para la carrera de la actriz, pues ha sido la protagonista en casi todas las entregas, exepto en ‘Scream 6’, en la que no participó porque la producción no accedió a pagar la cifra que solicitaba.

Según la sinopsis de la septima entrega, el personaje de Campbell, Sidney Prescott, tiene una vida tranquila con familia, pero todo se vuelve un caos cuando su hija se ve amenazada por un nuevo Ghostface.

La película regresará con caras ya conocidas como Courteney Cox, David Arquette, Scott Foley, Matthew Lillard, Jasmin Savoy Brown y Mason Gooding, además de otras incorporaciones.

