La nieve podría volver hoy y la próxima semana a Nueva York y el área triestatal

Un sistema de tormentas se acercará al área triestatal la noche de este jueves y otra vez la próxima semana -ya en marzo- con la posibilidad de nieve, apenas días después de una nevada histórica.

Un área de baja presión se desplazará sobre la región del Atlántico Medio, rozando nuestra zona mientras se aleja de la costa, indicó PIX11 News. Los efectos se sentirán principalmente en las zonas del centro y sur de Nueva Jersey, donde hay mayor probabilidad de acumulación de nieve. Pero como se trata de un sistema de rápido movimiento no se esperan acumulaciones significativas.

“Se esperan condiciones principalmente secas en el área de pronóstico el jueves con temperaturas entre 30 y 40 grados F (-1 y 4C). Habrá una ligera probabilidad de nieve ligera en la mitad sur de la región a medida que una baja presión débil pase al sur del área”, predijo anoche el Servicio Meteorológico Nacional (NWS-NY).

La nieve de hoy podría mezclarse con aguanieve y lluvia helada en ocasiones, lo que generaría zonas resbaladizas en algunas carreteras de la zona.

Las previsiones a largo plazo indican la posibilidad de otra tormenta invernal a principios de la próxima semana. Algunos modelos informáticos proyectan una tormenta que se desplazará por el Medio Oeste y el Noreste, con suficiente aire frío como para acumular nieve en partes de Connecticut y otros estados cercanos. “En algunos escenarios esto podría significar varias pulgadas de nieve, posiblemente de 6 a 12 en el sur de Nueva Inglaterra, pero otros modelos sugieren que la tormenta podría desplazarse hacia el sur y, en su lugar, generar más lluvia o hielo”, adelantó Fox News.

Mainly dry conditions are expected across the forecast area on Thursday with temperatures in the upper 30s to near 40s. There will be a slight chance of light snow across the southern half of the region as weak low pressure passes south of the area. pic.twitter.com/llgfadq6CQ — NWS New York NY (@NWSNewYorkNY) February 25, 2026

Keeping sidewalks, hydrants, and bus stop access clear helps everyone move safely and supports emergency response for you and your family and your neighbors. More info: https://t.co/QcYTvrUd2X pic.twitter.com/PRnUpzsPsm — NYC Emergency Management (@nycemergencymgt) February 25, 2026

La tormenta del 22 y 23 de febrero se convirtió oficialmente en una de las 10 nevadas más fuertes en la historia de la región triestatal, con ráfagas de viento huracanadas, condiciones generalizadas de ventisca y más de 2 pies (60 centímetros) de nieve acumulada en algunas partes del área triestatal. En Long Island se reportaron 6 muertes relacionadas con la tormenta.

Central Park (NYC) experimentó la 9na nevada más grande registrada, con 19.7 pulgadas. Newark (la ciudad más poblada de Nueva Jersey) tuvo la segunda más grande, con 27.1 pulgadas, e Islip (Long Island), la mayor de todos los tiempos, con 29.1 pulgadas.

Todo en la naturaleza es impredecible. Las actualizaciones del clima pueden consultarse aquí y en el portal del National Weather Service (NWS-NY). Más detalles acá sobre el pronóstico en condados de Nueva York y Jersey y en esta página de NBC News Weather. También puede registrarse en Notify NYC para mantenerse informado sobre los pronósticos del clima en la ciudad, visitar el portal de Clima Severo de la ciudad en nyc.gov/snow o llamar al 311.

Médicos y meteorólogos recuerdan que las temperaturas extremas son peligrosas, sobre todo para ancianos y niños. La hipotermia es una condición en la que la temperatura corporal baja peligrosamente, por debajo de los 95F (35C), cuando el cuerpo pierde calor más rápido de lo que lo produce. La congelación puede ocurrir en la piel expuesta en tan sólo 15 a 30 minutos en estas condiciones. Así, la principal preocupación es la sensación térmica: la temperatura percibida en la piel a medida que el viento elimina la capa protectora de calor del cuerpo.