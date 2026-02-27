Demócratas exigen publicar archivos de Epstein relacionados con Trump, acusan a Bondi de encubrimiento

Legisladores demócratas intensificaron sus críticas contra la fiscal general Pam Bondi y el Departamento de Justicia, acusándolos de encubrimiento en la gestión y publicación de los archivos relacionados con Jeffrey Epstein.



El líder de la minoría del Senado, Chuck Schumer, declaró que los demócratas llevarán a cabo un “esfuerzo de supervisión exhaustivo” para investigar cómo se han manejado los documentos.

“No descansaremos. Vamos a investigar cada hilo, seguiremos todas las pistas y hablaremos con los denunciantes”, afirmó Schumer en conferencia de prensa.

Acusaciones de ocultar documentos que mencionan a Trump

El representante Robert García, demócrata de mayor rango en el Comité de Supervisión de la Cámara, también acusó al Departamento de Justicia de liderar un encubrimiento desde la Casa Blanca.

García sostuvo que el departamento “parece haber ocultado” algunas acusaciones contra el presidente Donald Trump, y exigió que los archivos restantes se hagan públicos en los próximos días.

“Es inconcebible, es ilegal y Pam Bondi y el presidente deben responder dónde están esos archivos”, declaró.



Carta al Departamento de Justicia y al FBI

Schumer y el senador Dick Durbin, demócrata de mayor rango en el Comité Judicial del Senado, enviaron una carta al Departamento de Justicia y al Federal Bureau of Investigation solicitando que se preserven todos los registros relacionados con la gestión de los archivos de Epstein durante el gobierno de Trump.



Los demócratas afirmaron que la Casa Blanca manejó mal los archivos durante un año y que violó la Ley de Transparencia de Archivos Epstein al publicar la mayoría de los documentos después de la fecha límite establecida por el Congreso.



También señalaron que se vulneraron las protecciones a las víctimas al divulgar registros sin redactar información personal identificable y al incluir fotografías donde podían distinguirse nombres y rostros.

Respuesta del Departamento de Justicia

El Departamento de Justicia no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, pero en un comunicado publicado en X indicó que revisará los archivos señalados por el público. Afirmó que si se determina que algún documento fue etiquetado incorrectamente durante el proceso de revisión y cumple con la ley, será publicado.



El comunicado también menciona documentos relacionados con Ghislaine Maxwell, señalando que están siendo revisados dentro del proceso correspondiente.



Previamente, el departamento informó que más de 500 abogados y funcionarios participaron en la revisión de los documentos y que se coordinó con víctimas y sus representantes legales para garantizar las redacciones necesarias. Además, habilitó un correo electrónico para corregir posibles errores en las tachaduras.

Trump niega irregularidades

El presidente Donald Trump ha negado reiteradamente cualquier conducta indebida relacionada con Epstein o conocimiento de sus crímenes.



Por su parte, Durbin cuestionó si habrá responsabilidades en Estados Unidos por el manejo del caso y recordó que ya había advertido a Bondi que eventualmente tendría que responder por su actuación



Sigue leyendo: