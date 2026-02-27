Línea estatal de apoyo a los inmigrantes de Nueva York extiende sus servicios a los fines de semana

La Oficina Estatal de Nueva York para Nuevos Estadounidenses (ONA) anunció la ampliación de su Línea Directa para Nuevos Estadounidenses (1-800-566-7636), que ahora también operará los fines de semana, para ampliar el acceso a información y recursos gratuitos para comunidades inmigrantes en todo el estado.

A partir de ahora, esta línea estará disponible los sábados y domingos de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. (hora del Este), además de su horario habitual de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 8:00 p.m.

Es un servicio completamente gratuito y anónimo, y ofrece asistencia en más de 200 idiomas.

La iniciativa estatal es operada por los Servicios Comunitarios de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York y funciona como un recurso clave para inmigrantes que buscan orientación sobre servicios legales gratuitos, talleres comunitarios, clases de inglés, preparación familiar y sesiones informativas como “Conozca sus derechos”.

Igualmente permite reportar casos de fraude migratorio y facilita referencias para personas en detención que necesiten asistencia legal.

Hasta enero de 2025, la línea había atendido 21,159 llamadas y realizado 42,207 derivaciones a servicios comunitarios y legales.

La ONA establecida en 2012, es la primera oficina de servicios para inmigrantes en el país, para ayudar a todos los nuevos estadounidenses a acceder y navegar por una variedad de servicios y apoyo gratuitos a través de su red estatal de proveedores comunitarios.

Compromiso histórico

El Secretario de Estado, Walter T. Mosley, señaló que la ampliación del horario responde al compromiso histórico de Nueva York de apoyar a las familias inmigrantes en un contexto de creciente incertidumbre. Destacó además que la iniciativa forma parte de los esfuerzos de la gobernadora Kathy Hochul para proteger los derechos constitucionales de todos los neoyorquinos.

Por su parte, Antonio Fernández, director ejecutivo de Caridades Católicas de la Arquidiócesis de Nueva York, subrayó que la organización ha brindado información confiable durante más de 16 años a través de esta colaboración con el estado.

Además, la Autoridad de Carreteras del Estado de Nueva York difundirá información sobre el horario extendido en las 27 áreas de servicio del sistema de autopistas estatales, donde se distribuirá material bilingüe en inglés y español para orientar a los visitantes.

La ampliación de la línea directa refuerza el papel de Nueva York como un estado que busca garantizar que las familias inmigrantes tengan acceso oportuno a información confiable, asistencia legal y recursos comunitarios esenciales.

Durante las últimas semanas, las acciones del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha experimentado una notable intensificación en Nueva York, marcada por un incremento en los operativos de detención, una aceleración en los procesos de deportación y modificaciones recurrentes en las políticas de asilo.

Asimismo, el presidente y director ejecutivo de la Federación Hispana, Frankie Miranda, consideró que en el actual clima político, marcado por cambios en las políticas migratorias, un mayor temor a las fuerzas del orden y una desinformación generalizada, ampliar este servicio a los fines de semana es un paso fundamental para brindar a las comunidades inmigrantes información confiable.

“Agradecemos al personal que dedica su tiempo a responder las preguntas de nuestra comunidad durante el fin de semana y seguiremos trabajando para garantizar que todos los neoyorquinos tengan acceso a los servicios y la información que merecen”, apuntó.

Vías para acceder a los servicios: