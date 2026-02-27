Demanda a Kanye West sobre su casa en Malibú está siendo evaluada por tribunales

La carrera y la vida personal de Kanye West ha sido marcada por la polémica y una de ellas está relacionada a una mansión frente al mar en Malibú, California, que se encargó de destruir. Su intención inicial era hacer una reforma, pero ninguna de sus ideas estaban acorde a las reglas.

Lo que fue más polémico sobre la casa fue el trato y condiciones laborales que le dio a los empleados encargados de la reforma, e incluso ahora que la casa ya no le pertenece sigue recibiendo demandas de esos trabajadores.

Recientemente se ha informado que una de las demandas hechas en 2023 está siendo evaluada por los tribunales y el abogado Ron Zambrano ha revelado que una de las ideas de West era no tener baño en la propiedad: “Si la gente tenía que ir al número 2, era a un agujero en el suelo”.

El mismo abogado también ha dicho que West le explicó a Tony Saxon que lo que quería era tener un “refugio fuera de la red”.

Saxon espera recibir una indegnización por parte del rapero de $1 millón de dólares por daños y perjuicios, alegando que se le obligó a vivir dentro de la propiedad sin estar en condiciones para hacerlo y también le exigia continuar con los trabajos pese a no tener los permisos.

Por otro lado, la defensa de West afirma que el hombre fue buscando como un contratista y que no trabajaba directamente para ninguna empresa del exesposo de Kim Kardashian. Explican que “Fue lo que hace todo remodelador o trabajador de la construcción: traer sus propias herramientas, su propio personal”.

Luego de años desmantelando la propiedad, West logró venderla nuevamente en septiembre de 2024 por mucho menos dinero de lo que invirtió inicilamente y de lo que espera recibir. Sin emabrgo, la propiedad sigue generando problemas, pues su nuevo propietario no logra hacer atractivo el luegar para nuevos inversionistas.

