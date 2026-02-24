Alerta en Nueva York: 15 pulgadas de nieve sobre techos elevan riesgo de filtraciones y colapsos

Nueva York vuelve a mirar hacia arriba. Apenas días después de que se derritiera una gruesa capa de nieve acumulada durante semanas, una nueva tormenta dejó entre 15 y 30 pulgadas adicionales sobre techos en la ciudad y en Nueva Jersey, encendiendo alertas entre contratistas, propietarios y autoridades.

En una ciudad con más de un millón de azoteas, desde brownstones en Brooklyn hasta edificios multifamiliares en El Bronx, el peso de la nieve y el hielo no es solo una molestia invernal: puede convertirse en un riesgo estructural serio.

¿Cuánta nieve es demasiada en el techo?

La respuesta depende de varios factores: la inclinación del techo, la antigüedad del inmueble, los materiales utilizados y el mantenimiento acumulado. Sin embargo, expertos coinciden en que hay señales claras de peligro, como filtraciones de agua en techos y paredes.

“Cuando empieza a gotear, ahí es cuando se vuelve peligroso”, advirtió Shirley Gilyard, veterana techadora de Brooklyn que trabajó para la Autoridad de Vivienda de la ciudad. “Hay que actuar de inmediato porque eso indica que el techo no está en buenas condiciones”.

Según datos citados por la agencia de manejo de emergencias de Maine y el Insurance Institute for Business & Home Safety, la mayoría de los techos están diseñados para soportar alrededor de 20 libras por pie cuadrado. Eso equivale aproximadamente a 4 pies de nieve fresca o a 4 pulgadas de hielo sólido.

Un solo centímetro de hielo puede pesar tanto como 30 centímetros de nieve recién caída. Y ahí radica el verdadero problema.

El fenómeno del “ice damming”

Contratistas en Nueva York y Nueva Jersey aseguran que la mayor amenaza no es solo la nieve acumulada, sino la formación de “ice dams” o diques de hielo.

Eden Sultan, gerente de proyectos de la empresa Royal Renovators en Brooklyn, explica que este fenómeno ocurre cuando la nieve se derrite por el calor que escapa del interior de la vivienda y luego se vuelve a congelar en los bordes del techo o en las canaletas.

“La nieve se derrite, el agua queda atrapada y eso causa daños en el techo”, señaló.

El hielo bloquea el drenaje natural, lo que provoca que el agua se acumule detrás del dique y se filtre hacia el ático o los techos interiores. Con el tiempo, puede dañar tejas, madera estructural, canaletas y aislamiento.

La demanda de servicios de remoción de nieve se disparó tras las recientes tormentas. Empresas reportan cientos de llamadas en cuestión de semanas, algo inusual en inviernos anteriores.

¿Están preparados los edificios de NYC?

El Departamento de Edificios de la ciudad indicó que los códigos de construcción exigen que las estructuras soporten cargas pesadas de nieve. Hasta ahora, no se han reportado colapsos relacionados con las tormentas recientes.

Sin embargo, las autoridades recuerdan que la resistencia de un techo puede deteriorarse si no recibe mantenimiento regular. Canaletas obstruidas, filtraciones previas y renovaciones mal ejecutadas pueden debilitar la estructura.

Sultan advirtió sobre una práctica común que agrava el problema: colocar nuevas capas de tejas sobre las existentes para evitar el costo de un reemplazo completo.

“Todas esas capas hacen que las vigas cedan”, explicó. “Si agregas 2 pies de nieve, eso puede provocar un colapso”.

El peligro de hacerlo por cuenta propia

Ante el alto costo de reemplazar un techo, que puede superar fácilmente los 6 dígitos en edificios grandes, algunos propietarios optan por retirar la nieve ellos mismos.

Sin embargo, expertos del sector recomiendan precaución. Karen Edwards, directora del grupo Roofers Coffee Shop, subrayó que el riesgo de caídas es real y que lo más seguro es contratar profesionales.

Además, los especialistas desaconsejan arrojar sal sobre el techo. Aunque puede parecer una solución rápida, la sal puede dañar el material impermeabilizante y las tejas, generando problemas mayores a largo plazo.

Cómo prevenir los diques de hielo

Tanto la Universidad de Minnesota Extension como el Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) recomiendan actuar de manera preventiva.

Estas son algunas medidas clave:

* Limpiar canaletas y bajantes antes y durante el invierno.

* Mejorar el aislamiento del ático para evitar que el calor derrita la nieve de forma desigual.

* Sellar fugas de aire alrededor de conductos, lámparas y escotillas.

* Asegurar una ventilación adecuada del ático para mantener una temperatura uniforme en el techo.

Tras una nevada intensa, se recomienda retirar la nieve acumulada en los primeros pies del borde del techo para permitir un drenaje adecuado. No es necesario limpiar toda la superficie, pero sí despejar la zona crítica donde suele formarse el hielo.

El uso de “roof rakes”

Una herramienta popular es el “roof rake”, un rastrillo de mango largo diseñado para retirar nieve desde el suelo sin necesidad de usar escalera. Permite arrastrar la nieve acumulada en secciones manejables, especialmente cerca de las canaletas.

Funciona mejor cuando se utiliza poco después de la nevada, antes de que la nieve se compacte y se convierta en hielo grueso. El objetivo es mantener el flujo de agua libre para evitar acumulaciones peligrosas.

Temperaturas y próximos días

Los pronósticos indican que las temperaturas podrían subir en los próximos días, lo que ayudaría a reducir la acumulación de hielo. Sin embargo, el deshielo rápido también puede generar grandes volúmenes de agua en poco tiempo, lo que hace aún más importante que los drenajes estén despejados.

Para propietarios y administradores de edificios en Nueva York, la ecuación es clara: el costo de la prevención es menor que el de reparar daños estructurales o enfrentar demandas por lesiones.

En una ciudad acostumbrada a inviernos intensos, cada tormenta pone a prueba la infraestructura urbana. Y aunque la mayoría de los techos están diseñados para resistir, el mantenimiento, la vigilancia y la acción oportuna marcan la diferencia entre una temporada invernal sin sobresaltos y un problema mayor que comienza con una simple gotera.

