Sergio Mayer y el Divo: choque de titanes en La Casa de los Famosos

Sergio Mayer y el Divo han tenido intensas diferencias en el reality show La Casa de los Famosos 6

Sergio Mayer, actor mexicano y habitante del reality show La Casa de los Famosos 6.

Sergio Mayer, actor mexicano y habitante del reality show La Casa de los Famosos 6.  Crédito: Mezcalent

Por  Julio Blanca

Esta temporada de La Casa de los Famosos ha traído intensos momentos y rivalidades, pese a que apenas van casi dos semanas de transmisión. Uno de los choques más intensos y que ha generado mucha atención mediática es el que han protagonizado Sergio Mayer y Eduardo Antonio, también conocido como el Divo. 

Luego de la primera eliminación, el juego se ha puesto más caldeado, en especial por las nominaciones y los movimientos que se han dado dentro del reality show. 

El mexicano lo criticó porque se la pasa con quienes lo nominaron y eso es algo que considera no está bien. 

“Yo me llevo con todos y nomino a quien se me dé la gana”, le dijo Eduardo Antonio en la discusión para aclararle que una cosa era la convivencia y otra las nominaciones. 

Por su parte, Sergio Mayer le aseguró que el público no perdona las traiciones y por eso no entiende la razón por la que el cubano se mantiene con quienes votaron contra él. 

La audiencia ha reaccionado a este momento dentro del programa con mensajes como: “No entiendo cómo Sergio, se presta para una cosa así, ¿luego no fue político, y un actor serio? ¿Tan necesitados están de reconocimiento, que se restan para el circo, como lo son este tipo de programas? Creo que un actor o actriz serio no debería hacerlo. Digo yo, no sé”. 

Otros indicaron: “El divo me caía mal pero verlo en comparación de todos los que viven ahí, el se mira el menos peor”, “Que mejor regrese a chambear Sergio Mayer”, “El hacer bandos es lo que  ha llevado al fracaso este formato, le doy la razon al divo, es convivencia y juego”, “Sergio da flojera se cree profesor bien por divo que no se deja”. 

