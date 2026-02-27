Sergio Mayer y el Divo: choque de titanes en La Casa de los Famosos

Esta temporada de La Casa de los Famosos ha traído intensos momentos y rivalidades, pese a que apenas van casi dos semanas de transmisión. Uno de los choques más intensos y que ha generado mucha atención mediática es el que han protagonizado Sergio Mayer y Eduardo Antonio, también conocido como el Divo.

Luego de la primera eliminación, el juego se ha puesto más caldeado, en especial por las nominaciones y los movimientos que se han dado dentro del reality show.

🔥 ¡EXPLOTA LCDLF6! 😳💥



Sergio Mayer encaró a El Divo en plena tensión dentro de La Casa de los Famosos.



Todo estalló cuando Mayer cuestionó sus lealtades por convivir con quienes lo habían nominado. La respuesta fue directa y sin filtros:



🗣️ “Yo me llevo con todos y nomino a… pic.twitter.com/AtMB90NpkZ — Diario Cambio (@Diario_Cambio) February 25, 2026

El mexicano lo criticó porque se la pasa con quienes lo nominaron y eso es algo que considera no está bien.

“Yo me llevo con todos y nomino a quien se me dé la gana”, le dijo Eduardo Antonio en la discusión para aclararle que una cosa era la convivencia y otra las nominaciones.

Por su parte, Sergio Mayer le aseguró que el público no perdona las traiciones y por eso no entiende la razón por la que el cubano se mantiene con quienes votaron contra él.

La audiencia ha reaccionado a este momento dentro del programa con mensajes como: “No entiendo cómo Sergio, se presta para una cosa así, ¿luego no fue político, y un actor serio? ¿Tan necesitados están de reconocimiento, que se restan para el circo, como lo son este tipo de programas? Creo que un actor o actriz serio no debería hacerlo. Digo yo, no sé”.

Otros indicaron: “El divo me caía mal pero verlo en comparación de todos los que viven ahí, el se mira el menos peor”, “Que mejor regrese a chambear Sergio Mayer”, “El hacer bandos es lo que ha llevado al fracaso este formato, le doy la razon al divo, es convivencia y juego”, “Sergio da flojera se cree profesor bien por divo que no se deja”.

Sigue leyendo:

· ‘No te me acerques’: nuevo enfrentamiento entre Laura Zapata y Oriana Marzoli en La Casa de los Famosos

· El fuerte cruce de palabras entre Eduardo Antonio y Kunno en La Casa de los Famosos 6

· Telemundo anuncia que falta un habitante por entrar a La Casa de los Famosos 6