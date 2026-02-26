Zoe Bayona lanza duras críticas contra Sergio Mayer tras ser eliminada de La Casa de los Famosos 

Zoe Bayona se convirtió en la primera eliminada del reality show La Casa de los Famosos 6, transmitido por Telemundo y luego de su salida, ha lanzado duras críticas contra el actor Sergio Mayer.

En una entrevista con Jimena Gállego, la española fue bastante clara sobre la actitud que ha mostrado en la competencia el famoso actor mexicano.

“Creo que se cree el director de esta casa; no eres el director de absolutamente nada. Tienes una gran carrera, eres una persona que tiene mucho don de la palabra, pero también tienes mucho de lo que corregir”, dijo.

Luego de esto, comentó: “No eres perfecto, nada está hecho bajo tus trucos como te piensas. Simplemente que tienes la suerte de que personas como Oriana, Kunno o yo te seguimos el rollo porque si no ninguna de tus estrategias hubiese funcionado en ninguno de los momentos. Así que, si pudiese sacar a alguien, te sacaría a ti”.

Después, la conductora de TV le preguntó a quién apoyará desde afuera de la casa y la creadora de contenido le dijo: “Kunno. Kunno, incondicionalmente”.

Además, consideró que el mexicano es el ganador de esta edición debido a la personalidad que tiene y todo lo que ha mostrado en la competencia.

Zoe pidió a todos los fandoms que apoyen al joven “porque es una persona real que no se calla nada, que defiende lo que él piensa que realmente es así. Que cuando es una persona que es amiga y se equivoca, sabe la manera de corregirlas sin hacerla daño, pero sobre todo siendo cien por ciento fiel”.

Con la primera eliminación, La Casa de los Famosos 6 se ha convertido en un hervidero en el que las diferencias son cada vez más fuertes entre los participantes que están en la “telenovela de la vida real”, transmitida por Telemundo.

