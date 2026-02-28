Netanyahu afirma que hay señales de que el líder supremo de Irán murió tras ataque a su residencia en Teherán

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, aseguró este sábado que existen “señales” que apuntan a que el líder supremo de Irán Alí Jameneí murió tras el ataque lanzado contra su residencia en Teherán.

“El plan para destruir Israel ya no existe. Y aumentan las señales de que el tirano también dejó de existir”, declaró el mandatario en un mensaje retransmitido en televisión.

Netanyahu sostuvo que, en el marco de un “ataque sorpresa” ejecutado por Israel y Estados Unidos, fue destruido el complejo de Jameneí “en el corazón de Teherán”.

Explicó que durante la ofensiva se frustraron “los planes de altos funcionarios del régimen de los ayatolás, comandantes de la Guardia Revolucionaria y altos funcionarios del programa nuclear”.

“Continuaremos: en los próximos días atacaremos miles de objetivos del régimen terrorista”, advirtió.

El jefe del gobierno israelí hizo además un llamado a la población iraní para que se movilice contra las autoridades de su país. “Salgan a las calles para completar la tarea: derroquen el régimen de los horrores que les hace la vida imposible”, expresó.

“Su sufrimiento y sacrificio no serán en vano. La ayuda que anhelan llegó”, añadió.

En la parte final de su intervención, Netanyahu se dirigió a los ciudadanos israelíes y les pidió mantener la “disciplina férrea” en los próximos días, ante el inicio de lo que describió como una nueva fase del conflicto armado.

El ministro de Defensa israelí Israel Katz respaldó el mensaje del primer ministro en una declaración difundida por la televisión pública. “El enemigo que intente levantar la mano contra nosotros pagará un precio muy caro”, afirmó.

Incertidumbre sobre el paradero de Jameneí

Un portavoz del gobierno iraní declaró este sábado a la cadena británica BBC que no puede confirmar si el líder supremo sigue con vida ni cuál es su paradero.

El portavoz del Ministerio de Exteriores, Esmail Baghaei, fue consultado sobre si los ataques habían provocado la muerte de Jameneí u otros altos dirigentes. “No puedo confirmar nada”, respondió.

Añadió que el país y su población están “concentrados en garantizar la soberanía de la nación y su integridad territorial”, así como en su defensa frente a lo que calificó como “una agresión no provocada”.

Jameneí, de 86 años, no ha sido visto públicamente tras el ataque. Sin embargo, la agencia oficial iraní Tasnim aseguró, citando a “una fuente informada”, que el líder supremo se encuentra al mando de las operaciones de defensa.

Tampoco han aparecido en público el presidente iraní, Masud Pezeshkian, ni el jefe del Poder Judicial, Golamhosein Mohseni Eyei. Medios estatales sostienen que ambos están con vida y en buen estado.

