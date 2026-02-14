ICE abrirá centros de detención en Nueva York; políticos locales protestan

El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) planea abrir unos centros de detención en el estado Nueva York, según reportes de prensa.

ICE adquirió unas instalaciones para abrir un centro de detención en Chester (NY), confirmó un portavoz sin precisar la ubicación, pero generando protestas de activistas. “Estas instalaciones estarán muy bien estructuradas y cumplirán con nuestros estándares de detención habituales”, declaró la agencia en un comunicado citado por NY1. “Los sitios se someterán a estudios de impacto comunitario y a un riguroso proceso de diligencia debida para garantizar que no afecten a los servicios públicos ni a la infraestructura local antes de su adquisición”.

Al parecer la dirección es 29 Elizabeth Drive, un almacén de IEP Chester LLC. que figuraba previamente en un aviso público de compra del Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Sin embargo, hasta la mañana de ayer no se había presentado la transferencia de la propiedad del almacén ni ninguna otra compra realizada por el ICE en Chester, según la secretaria del condado Orange, Kelly Eskew, publicó Times Herald-Record.

Además se ha informado que la agencia federal de inmigración tiene un contrato de arrendamiento de oficinas en la ciudad New Windsor, en el número 843 Union Avenue, cerca del Aeropuerto Internacional Stewart.

Esto se hizo sin ninguna coordinación con los representantes locales o federales en el área, señaló el supervisor de la ciudad, Stephen Bedetti, según Mid Hudson News.

El congresista demócrata Pat Ryan (NY-18) se mostró furioso por ese informe y está exigiendo a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, que le informe cuándo ICE alquiló u ocupó por primera vez la oficina de New Windsor, cuál fue la duración, el costo y el propósito.

“El gobierno continúa intensificando sus acciones directamente contra la voluntad de los habitantes del Valle del Hudson, quienes rechazan enérgicamente los intentos peligrosos, inconstitucionales y antiamericanos de ICE de invadir nuestra comunidad, aterrorizar a nuestros vecinos y comprometer nuestra seguridad”, declaró Ryan el miércoles. “Especialmente después de lo que hemos visto en Minnesota: la oleada de agentes que matan civiles, detienen a niños y allanan hogares, deberíamos estar preocupados por sus repetidos intentos de invadir nuestra comunidad”.

Por su parte, el senador estatal (NY) James Skoufis indicó: “Me uní al supervisor Brandon Holdridge y a un grupo bipartidista de funcionarios electos del Valle del Hudson para enviar una carta al Departamento de Seguridad Nacional, donde recalcamos nuestra preocupación por la propuesta instalación del ICE en Chester. Estas “instalaciones de procesamiento”, que han sido comparadas inhumanamente con los centros de distribución de Amazon Prime, no tienen cabida en el condado Orange. Si bien apoyo la deportación de personas indocumentadas que cometen delitos graves, esta instalación traería el caos a nuestra comunidad. Además de las obvias y significativas preocupaciones sobre la seguridad pública, existen serios problemas de infraestructura que ponen en peligro la seguridad de quienes serían retenidos allí, de las fuerzas del orden y de los residentes locales”.

El jueves Jacob Frey, alcalde de Minneapolis, visitó a su homólogo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani, en su cruzada compartida contra las redadas de ICE. Su encuentro coincidió con el anuncio del zar fronterizo, Tom Homan, del fin de la ofensiva migratoria “Surge” en Minnesota.

En la víspera, el miércoles la gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, al anunció una ofensiva contra las posibles acciones represivas de ICE, un día después de que oficiales federales de inmigración abrieron fuego a un auto en Roxbury Township mientras detenían a un hombre hispano.

Según una reciente consulta de Siena College, aunque 43% de los votantes neoyorquinos apoya la deportación de los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos, una abrumadora mayoría (61%) desaprueba las tácticas de la administración Trump y las operaciones del ICE en Minneapolis.

ICE's plan for a detention facility in the Hudson Valley is un-American & against everything we stand for.



Hudson Valley Patriots are making our voices heard, demanding justice, accountability, & humanity for every member of our community. Add your voice: https://t.co/prUcEL4dmY pic.twitter.com/mjyF9ynchw — Rep. Pat Ryan (@RepPatRyanNY) January 14, 2026