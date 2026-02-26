Hijo mató a abuela desaparecida en Nueva York: acusación tras dramático giro policial

Curtis Trent Jr. fue arrestado como sospechoso en la muerte de su madre, Kathleen Harrison Trent, una mujer de 62 años hallada en un bosque en Long Island (NY) días después de que él mismo reportara su desaparición.

Según el Departamento de Policía del condado Suffolk, el hijo fue arrestado el miércoles y acusado de homicidio. El cuerpo de su madre, empleada de Riverhead Raceway desde hacía mucho tiempo, fue encontrado en el bosque de Manorville la semana pasada y el caso fue declarado homicidio.

El hombre de 36 años fue arrestado en la casa de su madre en Forge Road, Riverhead. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

La víctima había sido reportada como desaparecida por su hijo en el Departamento de Policía de Riverhead el 29 de enero. Había sido vista por última vez en su residencia el 27 de enero, pocos días antes de su 63er cumpleaños, el 1 de febrero. No se ha informado cuándo ni cómo murió. La policía tampoco ha revelado el motivo del crimen, acotó Riverhead News-Review.

Las autoridades descubrieron el cuerpo en una zona boscosa cerca de Connecticut Avenue, al sur de River Road, en Manorville, el 11 de febrero. Tras la noticia de su muerte, Riverhead Raceway rindió homenaje en redes sociales a quien fue su empleada de 40 años.

“Kathi fue parte integral de nuestra querida pista; durante generaciones conoció a familias, desde los padres hasta sus hijos e incluso a sus nietos… Los conocía por su nombre, les preguntaba cómo estaban, cómo estaba la familia; se preocupaba genuinamente; simplemente era ella”.

Adrieanna Bulak, esposa de Robby Trent, otro de los hijos de la la víctima, creó una página en GoFundMe para ayudar a la familia con los gastos funerarios. “Era una madre cariñosa y atenta, y una amiga increíble”, escribió su nuera. “Sus nietos lo eran todo para ella; era de esas personas que te daban hasta la camisa que llevaba puesta si la necesitabas o te conseguían una”.

En un caso similar, este mes Henry McGowan, hombre de Nueva York que estranguló a su padre en un hotel lujoso en Irlanda, fue declarado “no culpable” por padecer demencia.

En general, la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

Este mes Paul Caneiro (59) fue declarado culpable de matar a su hermano menor Keith, su cuñada Jennifer y a sus dos sobrinos niños Jesse y Sophia, tras un dramático juicio que estuvo retrasado por años en Nueva Jersey.

En enero Julia Boomer, abuela de 85 años, fue apuñalada mortalmente en su hogar en Bed-Stuy (Brooklyn), y su nieto fue detenido como sospechoso del crimen. También ese mes un hombre fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable de contratar a un sicario para asesinar a su padre en Nueva Jersey.

Además Vito D’Ambrosio se declaró “no culpable” de haber apuñalado fatalmente a sus padres dentro del negocio familiar en Long Island (NY), luego de confesar que lo había hecho porque “creía que Dios le estaba hablando”. Igualmente ese mes Jordan Barnes, joven de 29 años, fue abatido por la policía tras enfrentarlos con un cuchillo en una casa en Nueva Jersey donde luego fueron hallados muertos su madre y abuelos.

En noviembre, según NYPD, Kaseem Stukes mató a su madre, a su hija y al novio de la joven, y luego a sí mismo en un apartamento en El Bronx. En octubre Drea Eugene fue sentenciada tras declararse culpable del homicidio brutal de su madre dentro del apartamento que compartían en Brooklyn (NYC). Igualmente ese mes Javian Adams, joven de 25 años que se encontraba en libertad condicional, presuntamente ejecutó a sus padres en Connecticut tras una discusión. Además Anthony Iacomino (46) fue arrestado y acusado de matar a golpes a su hermano mayor en Long Island (NY), y un adolescente presuntamente decapitó al novio de su madre en un hogar en Staten Island (NYC).

En septiembre Roscoe Danielson fue declarado culpable de doble homicidio, ocultación de un cadáver y otros cargos por matar a su madre y a su hermano en la vivienda que compartían en East Elmhurst, Queens (NYC). Igualmente ese mes Kristie Miro se declaró culpable de matar con un martillo a su tía Ana Nieves con quien vivía en un apartamento en East Harlem (NYC). Previamente un niño de 12 años fue acusado como sospechoso de haber apuñalado dos veces a su madre con un cuchillo de cocina en su hogar en Long Island (NY). También ese mes Carl Muraco, joven de 25 años, fue detenido como sospechoso de la muerte de su padre, quien fue acuchillado en su hogar en Queens (NYC).

En julio Lamont “Tip Dog” Thornton, leyenda del baloncesto en Harlem, fue apuñalado dentro de su apartamento de vivienda pública (NYCHA); murió tras pasar dos semanas en el hospital y su hijo fue acusado. En junio un cadáver hallado en la piscina de una casa en Long Island (NY) fue identificado como Matthew Zoll, joven de 23 años que estaba desaparecido desde cuando su padre fue víctima de un homicidio.

En abril Travis Blake fue declarado culpable por la brutal muerte a puñaladas y golpes de su novia, el hijo de ella y una prima que se encontraba de visita desde la isla Jamaica en un hogar en Queens (NYC) en junio de 2022. Según la evidencia, un martillo fue usado en el violento crimen.

También en abril de 2025 un quinceañero mató a su abuela y dejó gravemente herida a su madre al acuchillarlas en una discusión doméstica en Long Island (NY). En marzo un hombre fue acusado de balear fatalmente a su padre John “Jack” Miller, un ex detective y bombero voluntario, durante una discusión en su casa en Long Island (NY). Y una joven hispana alegó “defensa propia” luego de matar a cuchilladas a su padre afuera de su hogar en Brooklyn.

En agosto de 2024 un hombre mató a cuatro miembros de su familia y luego a sí mismo porque estaba molesto al verse obligado a mudarse de la casa de su difunta madre en Long Island (NY). También ese mes un hombre de 31 años admitió a la policía haber matado a puñaladas a su anciano padre en su hogar en Ridgefield, tranquila localidad de Connecticut que no había tenido un homicidio desde hacía más de dos décadas, en 2003.

En junio de 2024 una mujer dijo a la policía que había matado a puñaladas a su padre de 70 años en su casa en Queens (NYC) porque él la había abusado sexualmente a ella y su hermana cuando eran niñas. En febrero de ese año un hombre fue acusado de matar a su hermana al golpearla varias veces con una sartén cuando estaba sentada al lado de su padre en un hogar en Erwin, Nueva York.

En enero de 2024 una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades. Igualmente ese mes un hijo fue acusado de la muerte a puñaladas de su madre de 82 años en Staten Island (NYC).

En 2022 Sonia Loja (36) se suicidó después de matar a sus tres hijos en su hogar en la localidad Danbury en Connecticut. También ese año el hijo de ex juez supremo se lanzó al vacío desnudo tras matar a su madre en un lujoso apartamento del Upper East Side en Manhattan. También ese año una madre arrojó a su bebé desde el 2do piso y luego despertó a su esposo para contarle, en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda