Madre confiesa haber matado a su bebé “porque lloraba” hace 33 años en Nueva York

Denise Merker presuntamente confesó a la policía haber matado a su hija recién nacida y haberla abandonado a un lado de la carretera hace más de 33 años en Long Island (NY).

“Yo lo hice”, declaró Merker al detective Michael Repperger de la Brigada de Homicidios del condado Suffolk, según una denuncia penal por delito grave obtenida por Newsday. “Lo hice todo. Le metí la toalla de papel en la boca a la bebé porque lloraba”, continuó.

Merker, actualmente de 55 años, presuntamente hizo la impactante confesión a los investigadores el 2 de febrero, se informó esta semana. La niña, identificada solo como Baby Jane Doe, fue encontrada muerta y metida en una bolsa de plástico por un recolector de basura cerca de una intersección en Calverton, a unas 70 millas al este de Manhattan, el 27 de septiembre de 1993. El caso permaneció en el olvido durante casi 33 años.

Merker, residente de Riverhead, tenía tan sólo 22 años y en ese momento su nombre era Denise Reischman. No se revelaron más detalles sobre el delito en el documento de acusación, comentó New York Post.

La genealogía genética investigativa forense fue un “factor significativo” para identificar a la niña y conducir a los detectives hasta Merker, según informaron fuentes policiales. La niña fue uno de los nueve bebés no identificados cuyos perfiles de ADN se añadieron a la base de datos del Sistema Nacional de Personas Desaparecidas y No Identificadas (NamUS) en 2025

El abogado de Merker, Edward Burke Jr., declaró ahora que el caso era “desgarrador” y “emotivo”, pero se negó a hacer más comentarios. Merker fue acusada de homicidio y quedó recluida en la cárcel del condado Suffolk.

Se espera que comparezca ante el tribunal el 2 de marzo, después de que dos fechas de audiencia programadas previamente se pospusieran por razones desconocidas. Todos los cargos son meras acusaciones y se presume que las personas procesadas son inocentes hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal.

En un caso similar, en abril de 2024 se cerró en Nueva Jersey un caso que estuvo casi 39 años abierto: la recién nacida hallada muerta en una bolsa en un parque en la víspera de la Navidad de 1984.

Violencia contra niños

A principios de febrero un niño de dos años falleció en el hospital a causa de las heridas que sufrió al ser golpeado por su padre ebrio en un hotel convertido en refugio para personas sin hogar en Queens (NYC).

En general la violencia doméstica y familiar son problemas comunes que se estima afectan a 10 millones de personas en Estados Unidos cada año. Los casos son constante en la ciudad de Nueva York y áreas vecinas, entre parientes, compañeros de vivienda, vecinos y parejas, incluso con víctimas menores de edad. Cada día en NYC se reportan en promedio unos 747 incidentes por violencia doméstica -incluyendo agresiones, abusos, maltratos verbales- y unos 65 homicidios anuales.

El mes pasado Priyatharsini Natarajan fue acusada de matar a sus dos hijos pequeños de 5 y 7 años en un hogar en Hillsborough, Nueva Jersey. También en enero Vincent Distasi fue sentenciado tras declararse culpable de agredir repetidamente a su bebé recién nacido, causándole lesiones cerebrales graves y permanentes en Long Island (NY). En octubre una niña latina fue hallada muerta en un contenedor de basura en Connecticut y su madre, tía y padrastro fueron acusados de maltratarla fatalmente.

En septiembre Rubén Santiago (36) y Caitlin M. Gibson (28) fueron acusados ​​de la muerte de su bebé recién nacida, luego de cuatro meses de investigación en Nueva Jersey. A fines de julio Stephanie Castillo (36) fue acusada de abandonar muertos a sus gemelos recién nacidos en un edificio en El Bronx (NYC) en 2020.

En junio de 2025 un padre fue acusado luego de que su bebé fuese hallado muerto dentro de una bolsa flotando en el East River (NYC). En abril Ryan Cato fue sentenciado por golpear brutalmente hasta la muerte a su hijastro Ayden Wolfe (10) tras semanas de tortura en un hogar en Harlem (NYC) con complicidad de la madre del niño.

En marzo una bebé hispana murió golpeada en Long Island (NY) y su padre, un guatemalteco indocumentado, fue detenido como sospechoso del crimen. Además un hombre fue acusado de matar a su novia e hijo de 11 años en Syracuse (NY). También un abuelo fue sentenciado después de admitir haber abusado sexualmente de su nieta durante años, comenzando cuando ella era una niña, en Long Island (NY).

En octubre de 2024 falleció en Connecticut un niño latino de 6 años que fue presuntamente golpeado por su padrastro con un bate de béisbol durante una disputa doméstica que lo había dejado con muerte cerebral.

En agosto de 2024 un padre en Nueva Jersey fue sentenciado por matar a su hijo de 6 años al maltratarlo porque “el niño estaba gordo”, según los fiscales. En julio de ese año un hombre se declaró culpable y fue sentenciado por haber abusado por años de su hijastra, desde que era una niña en Long Island (NY). Igualmente ese mes Dimone Fleming fue acusada de matar a sus niños de 11 meses y 3 años en un refugio en El Bronx.

En mayo de 2024 Lynija Eason Kumar (27) fue acusada formalmente de matar a su hija de 6 años por maltratos sucesivos en su hogar en El Bronx (NYC). En abril de ese año una madre fue acusada de matar a sus gemelos de 5 años en ese mismo condado.

En marzo de 2024 un niño latino de 9 años murió en un auto en llamas detrás de una secundaria en Nueva Jersey y su padre, un empleado escolar, fue acusado de provocar el incendio tras una pelea doméstica. En enero de ese año una hispana mató a sus hijas y a su esposo y luego se quitó la vida dentro de su hogar en Union (NJ) tras recibir una orden de desalojo, informaron las autoridades.

En noviembre de 2023 un hispano confesó que había matado a balazos a su esposa y al hijo de ella en un “ataque de celos” en su apartamento en Brooklyn (NYC). A finales de 2022 un ex oficial de policía NYPD fue sentenciado a 25 años de cárcel por la muerte de su hijo autista de 8 años, quien sufrió continuos maltratos estando bajo custodia de su padre y madrastra en Long Island (NY). Meses después ella también fue sentenciada en un juicio aparte.

En 2022 Sonia Loja (36) se quitó la vida después de matar a sus tres hijos en su hogar en Connecticut. En 2021 Rysheim Smith fue sentenciado por el sonado caso de Zymere Perkins, su hijastro de 6 años que fue torturado física y mentalmente, y dejado de alimentar, entre otros castigos, hasta morir en 2016 en un apartamento “de horror” en Harlem (NYC). Fue otro de los casos de abuso infantil de alto perfil que la ciudad ha visto en los últimos años y que expuso grave negligencia de la Administración de Servicios para Niños (ACS). En 2006 la niña hispana Nixzmary Brown (7) murió desnutrida y agredida por su padrastro con la complicidad de su madre en Brooklyn.

Si usted es víctima o sospecha que alguien está siendo maltratado, sobre todo si es un menor de edad o anciano:

Busque ayuda