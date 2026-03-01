Yina Calderón dice que será una de las nuevas conductoras de La Mesa Caliente 

La colombiana Yina Calderón confirmó que será una de las nuevas conductoras del programa de televisión La Mesa Caliente, que transmite la cadena de televisión Telemundo.

En su cuenta en Instagram, la creadora de contenido confirmó que será parte de este show, como una nueva oportunidad que recibe por parte de la empresa, ya que hasta hace poco estuvo como panelista en La Casa de los Famosos 6.

Con mucha emoción, la experta en realities show dijo: “Hola, yo soy Yina Calderón y desde mañana, 2 de marzo, soy la nueva conductora de La Mesa Caliente de Telemundo porque recuerden, me pica la lengua. Los espero”.

La noticia forma parte de la renovación que ha sufrido el programa. Se tiene previsto que desde este lunes incluyan a otras nuevas caras, con un renovado set y grandes sorpresas para la audiencia.

La Mesa Caliente llega renovada

A muchos usuarios en redes sociales les emocionó que Yina Calderón sea parte de este proyecto, sobre todo porque se había generado mucha expectativa en su posible participación para La Casa de los Famosos.

Algunas reacciones que le dejaron fueron: “¡Siempre lo que viene es lo mejor”, “Me alegra muchísimo si esto es verdad, arriba Yina, te lo mereces mi amor no te conozco pero te he visto y sé que ha sido una luchadora y has pasado por muchísimas cosas que lo mereces Yina”.

Otros afirmaron: “Te felicito, Dios quita y pone cosas más importantes para tu vida”, “Muchas felicidades, Yina. Te mereces todo lo que te está pasando”, “Felicitaciones, mereces todo lo lindo que te está pasando”.

