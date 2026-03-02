Corte Suprema frena rediseño de distrito republicano en Nueva York ante elecciones de 2026

La Corte Suprema de Estados Unidos falló este lunes a favor de los republicanos al determinar que los límites del único distrito congresional controlado por ese partido en la ciudad de Nueva York no deberán ser rediseñados antes de las elecciones de 2026.

La decisión suspende una orden de un tribunal estatal que había instruido a la Comisión Independiente de Redistribución de Distritos de Nueva York a elaborar un nuevo mapa para el distrito que representa la congresista republicana Nicole Malliotakis, el cual abarca Staten Island y una parte de Brooklyn, informó The Associated Press.

El juez estatal había concluido que el trazado actual diluye el poder del voto de residentes afrodescendientes e hispanos. Sin ofrecer una explicación detallada, como suele ocurrir en apelaciones de emergencia, la mayoría conservadora del máximo tribunal bloqueó la orden.

El juez Samuel Alito escribió que la decisión del tribunal inferior, basada en la Constitución del estado de Nueva York, implicaba una “discriminación racial descarada” y vulneraba la Constitución federal.

La resolución contó con el desacuerdo de las tres juezas liberales. Sonia Sotomayor cuestionó que la Corte interviniera en esta etapa del proceso porque, en su opinión, el tribunal ignoró el principio de que las cortes federales deben evitar interferir en leyes electorales estatales antes de una elección.

Señaló además que la medida impide que los tribunales superiores del estado se pronuncien sobre el caso.

El fallo representa una victoria para los republicanos en medio de una disputa nacional por la redistribución de distritos que podría influir en el control de la Cámara de Representantes, donde el partido mantiene una mayoría estrecha.

Tanto los republicanos de Nueva York como la administración del presidente Donald Trump habían solicitado la intervención de la Corte Suprema. La semana pasada comenzó el proceso de inscripción de candidatos para las elecciones legislativas en el estado.

El presidente del Partido Republicano del estado de Nueva York, Ed Cox, celebró la decisión y criticó a la gobernadora Kathy Hochul y a líderes demócratas por permitir que el litigio avanzara.

La controversia forma parte de una confrontación más amplia sobre la delimitación de distritos electorales en varios estados. Según AP, el presidente Trump instó a los republicanos de Texas a redibujar distritos para obtener ventajas políticas, lo que llevó a demócratas en California a impulsar cambios similares.

Otros estados también han seguido esa tendencia. En casos recientes, la Corte Suprema ha permitido que los nuevos mapas en California y Texas se utilicen en elecciones.

