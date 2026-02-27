Retiran requesón Great Value de Walmart en 24 estados por riesgo sanitario

La empresa Saputo Cheese USA Inc. ha iniciado un retiro voluntario del mercado de cinco tipos de requesón (cottage cheese) vendidos bajo la marca Great Value, de amplia distribución en Walmart. Esta medida se debe a una falla de pasteurización completa en los ingredientes lácteos líquidos, lo que representa un incumplimiento de las normas regulatorias de seguridad alimentaria.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió el reporte oficial de retiro, indicando que los productos afectados comenzaron a ser retirados del mercado el 24 de febrero de 2026.

¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?

Se insta a los consumidores a realizar una verificación inmediata en sus hogares. Los productos afectados se presentan en envases de plástico blanco con tapas blancas y cuentan con las siguientes especificaciones:

Requesón de cuajada pequeña sin grasa (0% grasa) – 24 oz: UPC: 078742373393 Fechas de vencimiento: 01/04/2026 y 03/04/2026.

Requesón de cuajada pequeña bajo en grasa (2% grasa) – 24 oz: UPC: 078742116730 Fechas de vencimiento: 01/04/2026, 02/04/2026 y 03/04/2026.

Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 16 oz: UPC: 078742372358 Fecha de vencimiento: 02/04/2026.

Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 24 oz: UPC: 078742372365 Fechas de vencimiento: 02/04/2026 y 03/04/2026.

Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 3 lbs: UPC: 078742147970 Fechas de vencimiento: 01/04/2026 y 02/04/2026.



Estos lotes de requesón Great Value (0%, 2% y 4% grasa) presentan un riesgo por falta de pasteurización. Si tienes uno en casa, verifica el código UPC y la fecha de vencimiento antes de consumirlo. Crédito: FDA | Cortesía

Los envases de requesón Great Value (cuajada pequeña) mostrados arriba no deben ser consumidos. La FDA y Saputo recomiendan verificar el código UPC en la tapa para confirmar si su producto pertenece a los lotes con pasteurización incompleta. Crédito: FDA | Cortesía

¿Dónde fueron distribuidos?

La distribución abarcó tiendas y centros logísticos en los siguientes estados: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Montana, Nuevo México, Nevada, Oregón, Texas, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming.

¿Qué ocurre al consumir alimentos sin pasteurizar?

La pasteurización es un proceso térmico esencial diseñado para eliminar bacterias patógenas altamente peligrosas como Salmonella, Listeria y E. coli. En la producción de alimentos industriales, este método es nuestra mayor garantía de seguridad.

Cuando un producto no cumple estrictamente con este protocolo de seguridad alimentaria, se incrementan exponencialmente los riesgos de infecciones bacterianas. Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad asociados a este lote, el consumo de lácteos no pasteurizados puede provocar complicaciones graves de salud, especialmente en poblaciones vulnerables como:

Niños.

Ancianos.

Personas con sistemas inmunológicos debilitados.

Recomendaciones para el consumidor

Si posee alguno de estos productos, la instrucción profesional es no consumir el alimento. Debe desecharlo de inmediato o devolverlo al punto de venta Walmart donde fue adquirido para recibir un reembolso completo.

En caso de dudas adicionales, puede comunicarse directamente con Saputo al teléfono 1-888-587-2423 (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. CST).

