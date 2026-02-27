Retiran requesón Great Value de Walmart en 24 estados por riesgo sanitario
Alerta en Walmart: Saputo retira requesón Great Value por falla de pasteurización. Verifica aquí los lotes afectados y evita riesgos de infección bacteriana
La empresa Saputo Cheese USA Inc. ha iniciado un retiro voluntario del mercado de cinco tipos de requesón (cottage cheese) vendidos bajo la marca Great Value, de amplia distribución en Walmart. Esta medida se debe a una falla de pasteurización completa en los ingredientes lácteos líquidos, lo que representa un incumplimiento de las normas regulatorias de seguridad alimentaria.
La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) emitió el reporte oficial de retiro, indicando que los productos afectados comenzaron a ser retirados del mercado el 24 de febrero de 2026.
¿Cómo identificar los productos retirados del mercado?
Se insta a los consumidores a realizar una verificación inmediata en sus hogares. Los productos afectados se presentan en envases de plástico blanco con tapas blancas y cuentan con las siguientes especificaciones:
- Requesón de cuajada pequeña sin grasa (0% grasa) – 24 oz:
- UPC: 078742373393
- Fechas de vencimiento: 01/04/2026 y 03/04/2026.
- Requesón de cuajada pequeña bajo en grasa (2% grasa) – 24 oz:
- UPC: 078742116730
- Fechas de vencimiento: 01/04/2026, 02/04/2026 y 03/04/2026.
- Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 16 oz:
- UPC: 078742372358
- Fecha de vencimiento: 02/04/2026.
- Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 24 oz:
- UPC: 078742372365
- Fechas de vencimiento: 02/04/2026 y 03/04/2026.
- Requesón de cuajada pequeña (4% grasa) – 3 lbs:
- UPC: 078742147970
- Fechas de vencimiento: 01/04/2026 y 02/04/2026.
¿Dónde fueron distribuidos?
La distribución abarcó tiendas y centros logísticos en los siguientes estados: Alaska, Alabama, Arkansas, Arizona, California, Colorado, Georgia, Iowa, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Luisiana, Misuri, Misisipi, Montana, Nuevo México, Nevada, Oregón, Texas, Tennessee, Utah, Washington y Wyoming.
¿Qué ocurre al consumir alimentos sin pasteurizar?
La pasteurización es un proceso térmico esencial diseñado para eliminar bacterias patógenas altamente peligrosas como Salmonella, Listeria y E. coli. En la producción de alimentos industriales, este método es nuestra mayor garantía de seguridad.
Cuando un producto no cumple estrictamente con este protocolo de seguridad alimentaria, se incrementan exponencialmente los riesgos de infecciones bacterianas. Aunque hasta la fecha no se han reportado casos de enfermedad asociados a este lote, el consumo de lácteos no pasteurizados puede provocar complicaciones graves de salud, especialmente en poblaciones vulnerables como:
- Niños.
- Ancianos.
- Personas con sistemas inmunológicos debilitados.
Recomendaciones para el consumidor
Si posee alguno de estos productos, la instrucción profesional es no consumir el alimento. Debe desecharlo de inmediato o devolverlo al punto de venta Walmart donde fue adquirido para recibir un reembolso completo.
En caso de dudas adicionales, puede comunicarse directamente con Saputo al teléfono 1-888-587-2423 (disponible de lunes a viernes, de 8:00 a. m. a 5:00 p. m. CST).
