Gobierno de Milei exige explicaciones a la AFA por liberación de Nahuel Gallo en Venezuela

El Gobierno de Argentina cuestionó este lunes a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) tras las gestiones realizadas para lograr la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde 2024, y exigió que la entidad deportiva explique su vínculo con el chavismo.

El portavoz y jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió al tema luego de que Gallo fuera liberado el domingo gracias a gestiones encabezadas por el presidente de la AFA Claudio Tapia.

“Los involucrados deberán explicar cuál es su relación con el chavismo para que las cosas se dieran como se dieron”, señaló Adorni en declaraciones radiales.

Adorni reiteró que el Gobierno venezolano, bajo la administración de Delcy Rodríguez, no estaba dispuesto a entregar al agente por la vía diplomática. “No tenemos relación con el chavismo”, insistió.

De acuerdo con fuentes de la AFA citadas por EFE, la federación presidida por Tapia trabajó durante meses junto a la Federación Venezolana de Fútbol para concretar la liberación de Gallo, quien había sido detenido el 8 de diciembre de 2024 tras cruzar a Venezuela desde Colombia.

Argentina y Venezuela rompieron relaciones diplomáticas tras la llegada de Milei a la presidencia en 2023, lo que limitó la capacidad de negociación oficial en el caso.

